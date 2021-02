WhatsApp : vous ne pourrez bientôt plus lire et envoyer de messages

WhatsApp ne semble pas vouloir arranger son cas en cette fin de février. Victime d’un bashing médiatique suite à la mise à jour de sa politique de confidentialité, l’entreprise joue au maximum de la transparence afin de faire accepter ces nouvelles conditions d’utilisation. Cependant, la FAQ de WhatsApp dévoilé que si ces dernières ne sont pas acceptées, il sera impossible pour les utilisateurs de lire ou d’envoyer des messages.

WhatsApp s’emmêle les pinceaux ses derniers temps. Au cours du mois de janvier, les utilisateurs se devaient d’accepter de nouvelles conditions d’utilisations. On pouvait ainsi y lire que certaines données personnelles allaient être partagées avec Facebook. Cette mise à jour n’est cependant pas passée inaperçue et a causé le départ de nombreux utilisateurs vers des solutions plus respectueuses de la vie privée.

Ainsi, WhatsApp s’est résigné à décaler la mise en place de sa nouvelle politique de confidentialité afin d’expliquer correctement les changements apportés par cette dernière. S’en sont donc suivi de multiples posts de blog et d’explication à travers l’application de messagerie afin de faire accepter les nouvelles CGU.

Des restrictions dramatiques si vous n’acceptez pas les conditions d’utilisation de WhatsApp

Bien évidemment, les personnes ne souhaitant pas accepter les changements imposés par WhatsApp subiront des conséquences sur l’utilisation de l’application. Là où nous savions déjà que le compte des utilisateurs ne serait pas supprimé en cas de non-acception des nouvelles CGU, nous apprenons aujourd’hui grâce à la FAQ de l’entreprise que ces derniers profiteront « d’un accès limité aux fonctionnalités de WhatsApp jusqu’à ce que vous les acceptiez ».

WhatsApp ajoute « Pendant une courte période, vous pourrez encore recevoir des appels et des notifications mais vous ne pourrez pas lire ni envoyer de messages depuis l’application ». Bonne chance donc pour utiliser encore correctement une messagerie instantanée avec ces restrictions. La mention « Pendant une courte période » laisse tout de même l’avenir des utilisateurs dans l’expectative. En effet, on pourrait penser que ces derniers pourraient par exemple perdre tout accès aux services de l’application, tout retrouver ou bien même se voir supprimer leur compte dans le pire des cas.