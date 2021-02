Samsung Glasses : les lunettes de réalité augmentée se dévoilent en vidéo

Le leaker WalkingCat vient de dévoiler des vidéos promotionnelles de deux concepts des lunettes de réalité augmentée Samsung Glasses. L’occasion est donc de mise afin de découvrir à quoi pourraient ressembler ces premiers produits de la firme sud-coréenne, et surtout découvrir les possibles usages.

Nous savons déjà que de nombreux acteurs s’intéressent aux lunettes de réalité augmentée. Google a pour le moment été le seul à avoir tenté l’expérience. L’entreprise a toute de même essuyé un échec conséquent avec ses Google Glass. Nous n’avons donc plus de nouvelle à son sujet. Sinon, Apple est aussi en train de réfléchir ardemment à un produit de ce genre, mais aussi à un casque de réalité mixte. Il reste maintenant un dernier acteur du monde de l’high tech qui semblerait préparer des produits connectés de ce type : Samsung. Découvrons ensemble les leaks vidéo publiés récemment autour des Glasses du constructeur sud-coréen.

PUBLICITE

Samsung Glasses : l’avenir des lunettes de réalité augmentée ?

À travers un post Twitter, le leaker Walking Cat a dévoilé deux vidéos présentant les futures lunettes de réalité augmentée de Samsung.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb Publicité — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

Avec la première vidéo, nous découvrons les Samsung Glasses Lite, une paire de lunettes pouvant afficher un écran virtuel permettant par exemple de travailler comme sur un ordinateur classique avec un mode DeX, passer des appels vidéo, jouer à des jeux ou bien regarder du contenu vidéo. On remarque aussi l’existence d’un mode permettant de teinter les lunettes pour se protéger du soleil. Pour finir, la vidéo promotionnelle dévoile l’usage de ces lunettes de réalité augmentée avec un drone. Ainsi, l’utilisateur peut voir à l’œil nu où est le drone, mais aussi la vue à la première personne de ce dernier.

La seconde vidéo présente un projet beaucoup plus avancé, mais aussi plus futuriste : les Samsung Glasses. L’usage supplémentaire que l’on voit de ce produit est la visualisation holographique. En effet, la vidéo montre une personne affichant une maison et pouvant la scruter sous tous les angles, voire agrandir ses dimensions grâce à des gestes effectués avec ses mains. Pour finir, un appel est passé. On remarque que les correspondants sont virtuellement présents dans la même pièce sous forme d’hologramme.