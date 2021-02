Apple pourrait annoncer son casque de réalité mixte à 3000$

Publicité

Des rumeurs fusent et s’amplifient de plus en plus sur la future entrée d’Apple dans le secteur des casques de réalité virtuelle. La marque à la pomme irait même plus loin dans son invention en combinant dans son futur casque deux technologies à la fois. On devrait donc avoir un casque de réalité mixte bourré de technologies, dont les images de prototype circulent déjà sur de nombreux sites d’informations assez crédibles. Un élément frappant ressortant de ces informations est le prix de ce casque.

L’ambitieux casque de réalité mixte d’Apple

Tim Cook n’a jamais caché son ambition de mettre la nouvelle technologie de la Réalité Augmentée au centre des nouvelles inventions de son entreprise. Le patron d’Apple serait donc en phase avec ses idées en annonçant le lancement à venir d’un casque de réalité mixte (Réalité Virtuelle & Réalité Augmentée). Il intégrerait de nombreuses autres fonctionnalités existantes et inédites. Parmi les technologies existantes on peut citer : les capteurs LiDAR, l’interchangeabilité des arceaux et la spatialisation du son. Quant aux technologies inédites il y aura notamment la combinaison RV+RA à affichage 8K qui donnera une impression plus réelle. Le futur bijou de la marque à la pomme devrait être dévoilé au public en 2022. Et quand on sait combien Apple respecte son agenda de nouvelles sorties, ce délai devrait être respecté sauf catastrophe.

Un agencement de technologies qui aura un coût

En procédant à l’interaction entre la réalité virtuelle et celle augmentée dans son futur nouveau casque, Apple compte se démarquer de ce qui se fait déjà dans le domaine. Un moyen pour l’entreprise de conquérir des parts de marché et ne pas subir le poids du nouveau venu dans un secteur où Facebook, Amazon, HTC et bien d’autres dictent presque leur loi. Le casque de réalité mixte d’Apple s’annonce compte un concentré de technologies du moment et du futur. Il ne sera pas surprenant qu’il coûte beaucoup plus cher que les casques disponibles actuellement et ne soit pas à la portée de toutes les bourses. Les médias tableraient sur un coût de 3000 dollars US.

