LIDL revend un smartphone à 70€, un bon plan ?

Publicité

Après une entrée dans le monde de la domotique et des objets connectés, LIDL revient en commercialisant en Espagne un smartphone à un prix relativement faible : 70€. Est-ce une bonne affaire ?

Source : LIDL

Gigaset GS110, un smartphone qui fait le minimum

LIDL a lancé un nouveau smartphone sur son site internet espagnol, le Gigaset GS110, pour un prix de 70€. Très rapidement en rupture de stock, la fiche du produit n’est plus disponible sur le site. Gigaset, filiale de Siemens, est une marque allemande, tout comme LIDL.

Le smartphone d’entrée de gamme a un design assez classique. Il propose un écran 6,1″ IPS LCD en définition HD avec une encoche en forme de goutte, qui permet un déverrouillage par reconnaissance faciale. Pas sûr que la sécurité soit au rendez-vous… Le Gigaset possède un processeur Spreadtrum SC9863A Octa-Core, 1 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne et une batterie de 3000 mAh. Android 9 Pie en version « Go » animera le tout. Coté photo, rien de bien extraordinaire, on retrouve 8 Mpx pour la caméra arrière et 5 Mpx à l’avant.

Pour 70€, est-ce un bon plan ?

Le smartphone proposé par LIDL n’est clairement pas fait pour des tâches gourmandes : on a juste le minimum pour faire tourner Android. Cependant, pour une utilisation basique, ce smartphone peut être suffisant pour certaines personnes.

Publicité

Cependant, à moins de 100€, d’autres smartphones plus intéressants comme le Xiaomi Redmi 9A sont également disponibles sur le marché. Pour l’instant, LIDL n’a rien publié à propos de la disponibilité du Gigaset GS1010 en France. Mais si vous êtes pressés, vous pouvez le retrouver sur Amazon pour 70€ également.

Produit disponible sur Gigaset GS110 15,5 cm (6.1") 1 Go 16 Go Double SIM 4G Bleu 3000 mAh GS110, 15,5 cm (6.1"), 1 Go, 16 Go, 8 MP, Android 9.0, Bleu

Voir l'offre 69,98 €