Tesla vient d’acheter 1.5 milliard de dollars de Bitcoin, le cours s’affole

Les pouvoirs d’Elon Musk font encore parler d’eux. Le constructeur automobile Tesla, dont Musk est le CEO, vient d’annoncer avoir acheté pour 1.5 milliard de Bitcoin en 2020. On comprend mieux le #Bitcoin dans sa bio Twitter

Tesla achète et le cours du Bitcoin s’affole

C’est dans un document donné directement à la SEC, comprenez les gendarmes de la Bourse américaine, que Tesla a annoncé avoir acheté pour plus d’1.5 milliard de dollars de Bitcoin. Cette annonce arrive quelques jours après la mise à jour de la biographie Twitter du milliardaire Elon Musk en : « #Bitcoin ». Une mise en scène rudement bien menée.

Cours du Bitcoin en ce 08/02/2021 // Source : Boursorama

Cette annonce intervient surtout dans un contexte de mise à jour de la politique d’investissement du groupe Tesla. En plus du Bitcoin, le constructeur automobile dit avoir investi dans d’autres actifs numériques, des lingots d’or ou encore des ETF – c’est-à-dire des fonds négociés en Bourse.

C’est pourtant bel et bien l’achat de Bitcoin qui a fait parler. Et pour cause : le cours du Bitcoin s’est envolé suite à cette annonce, au point de lui faire atteindre un nouvel ATH. Comprenez All Time High, le prix le plus haut jamais atteint. Après une hausse de presque 11%, le Bitcoin s’est vu afficher un prix de 45 000 dollars l’unité ! Plus que volatile, le cours du Bitcoin est depuis descendu pour se stabiliser à environ 43 000 dollars.

Après avoir fait augmenter le cours du Dogecoin, une autre cryptomonnaie, Elon Musk s’est donc attaqué au Bitcoin. De plus, il avait mentionné cette crypto la semaine dernière en reconnaissant avoir été « un peu long à la détente ». Le moins que l’on puisse dire est que notre cher Elon Musk ne prend pas les choses à la légère. Monter dans le train du Bitcoin avec un apport de 1.5 milliard de dollars, il fallait oser.

Enfin, Elon Musk a déjà indiqué qu’il sera possible d’acheter certains produits Tesla avec les précieux Bitcoins.