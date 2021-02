Instagram : le nouvel affichage arrive pour les stories

Publicité

Le mode d’affichage actuel des stories sur Instagram, ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles, ne semble pas satisfaire ses utilisateurs. Le réseau social a réfléchi aux améliorations qu’il pourrait y apporter et aurait déjà trouvé une solution plus intuitive et plus pratique. Les abonnés utilisant la version web du réseau social devraient très bientôt découvrir un nouvel affichage de leurs stories. Une nouvelle fonctionnalité qui, somme toute, serait ancienne dans le domaine.

Une présentation plus harmonieuse des Stories Instagram

Les développeurs d’Instagram réfléchiraient sur une nouvelle façon d’afficher les stories des utilisateurs de l’application. La formule retenue serait un affichage vertical des stories sur PC, Smartphones et Tablettes. Si cette nouvelle présentation se confirmait, dans les jours à venir, ce serait un virage à 90°, car le mode d’affichage actuel sur le réseau social est celui horizontal. Ce nouveau mode de défilement des stories s’obtient en activant la mention « Vertical Stories » dans les paramètres de l’application. Les écrans de terminaux se retrouveraient moins encombrer que d’habitude. Ce qui offrirait une interface de navigation beaucoup plus claire et pratique. Plusieurs stories pourront s’afficher simultanément ce favorisera une facilité de navigation et meilleur suivi.

Une nouvelle ancienne fonctionnalité

Le défilement vertical des stories sera nouveau chez Instagram, mais pas dans le monde du numérique en général. En effet, ce mode d’affichage existe déjà depuis quelques temps sur les applications TikTok et SnapChat. En décidant d’y faire recourt pour améliorer l’interface de présentation de ses stories, la filiale de Facebook ne ferait donc qu’imiter ces concurrents. Une pratique qui est permise dans ce domaine, tant que la fonctionnalité copiée reste semblable et pas identique. Dans le cas d’espèce, Instagram fait recourt à la technologie pour améliorer son service d’affichage. Même si cela est encore à l’étape de tests, l’application devrait l’officialiser très vite et peut-être qu’il prendra en compte tous les appareils à la fois.

