Les utilisateurs de la plateforme professionnelle et publicitaires Instagram peuvent pousser un ouf de soulagement. Le réseau social leur offre un sursis pour des maladresses de manipulations. Instagram créé une corbeille où ses abonnés pourront récupérer tous les contenus qu’ils auraient supprimés par erreur. Une nouvelle fonctionnalité qui peut ravir, mais qui peut aussi amener à se poser de nombreuses questions de sécurité et de sureté quant à l’utilisation de la plateforme.

Une corbeille en ligne désormais disponible sur Instagram

Après plusieurs mois de réclamation, Instagram répond enfin favorablement à sa communauté en ajoutant la fonctionnalité tant souhaitée. ‘’Effacé récemment’’ permet aux utilisateurs de retrouver toutes les photos, vidéos et stories supprimées volontairement ou involontairement. Cette nouvelle option, qui se présente des similitudes avec celle de la corbeille sur Google Drive, se trouve dans les paramètres de l’application. Grâce à elle, vous avez la chance de vous rattraper après une erreur d’inattention, une fausse manipulation ou une bévue de vos enfants. La période que couvre cette récupération de données n’est tout de même pas illimitée. Les stories supprimées seront récupérables pendant 24 heures. Quant aux autres données, vous ne devrez pas excéder 30 jours voir 90 jours au risque de les perdre définitivement.

Une nouvelle fonctionnalité qui s’assimile à une violation de la vie privée

A peine lancée, la fonctionnalité de récupération de données supprimées sur Instagram est déjà sujette à débat. Même si l’application rassure ses utilisateurs sur les différentes vérifications nécessaires avant la restauration des données, la protection des données sur la plateforme est entachée. En effet, on se demande à qui appartient réellement le compte ? La conservation des données supprimées par les utilisateurs dans une corbeille, à leur insu, montre que ces derniers ne détiennent pas le monopole de la gestion de leurs comptes. La sécurité des données et la sureté des comptes Instagram sont ainsi remises en cause alors que l’entreprise pensait aider les utilisateurs de sa plateforme.

