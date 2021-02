Publicité

Le leader du marché des montres connectées pour femmes fait son retour avec de nouveaux modèles dédiés à la gente féminine. L’entreprise américaine qui a sa tête des femmes continue d’œuvrer pour les femmes. Après l’ingénieux gadget de suivi menstruel et de grossesse, Garmin dévoile sa nouvelle gamme de montres connectées baptisée « Lily ». De nombreuses fonctionnalités inédites seraient intégrées dans ces

Des montres connectées pour toutes les femmes

En s’inscrivant dans la tendance du moment et pour faire à nouveau plaisir aux femmes, Garmin met sur le marché deux modèles de montres connectées : les montres « Lily Classic » et « Lily Sport ». Le premier modèle, vendu à 250euros, est un bracelet tout en cuir d’Italie cousu avec soin. La lunette est en acier inoxydable avec un verre subtilement poncé pour offrir un usage simple au quotidien. Quant au second modèle, qui coute 200 euros, la lunette est en aluminium et le bracelet en silicone. Les motifs de son verre inspirent le bien-être, la santé et la nature. Chacun des modèles existent en trois coloris et sont dotés d’écrans tactiles lumineux et d’une batterie offrant environ 5 jours d’autonomie. Ils se porteront plus longtemps et s’utiliseront même dans l’obscurité.

Des montres connectées pour le bien-être des femmes

Les deux modèles de montres connectées Garmin Lily ont des fonctionnalités de contrôle quotidien du rythme cardiaque, du pouls, du stress, de la respiration, de l’hydratation, du sommeil, du cycle menstruel et de la grossesse. Elles sont montreront ainsi, très utiles pour une meilleure organisation des moments de sommeil, du sport et des repos chaque jour. A l’instar des autres montres de Test – Garmin Venu SQ : la montre connectée santé et bien-êtreleur génération, les « Garmin Lily » intègrent des activités sportives (yoga, Pilate, cardio, course sur tapis) et se connectent aux GPS des smartphones. Des alarmes retentiront régulièrement sur vos téléphones mobiles pour vous rappeler les activités à faire. Des notifications d’appels ou des sms reçus par vos smartphones s’afficheront également sur vos montres.

