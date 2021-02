Touch ID de retour sur le prochain iPhone 13

Publicité

Délaissée depuis quelques temps au profit de la technologie Face ID, la technologie Touch ID devrait faire son retour chez Apple. La marque à pomme mènerait même déjà des tests sur ses futurs modèles d’iPhone 13. De nombreux éléments justifieraient cette décision d’Apple. Les plus plausibles seraient que la méthode d’authentification par le capteur facial serait beaucoup moins pratique et rapide que celui d’empreinte digital dans certaines conditions jugées trop fréquentes en cette période et qui pourraient perdurer.

Touch ID pour optimiser l’iPhone 13

Le retour du Touch ID chez Apple était prévu, à titre expérimental, sur les versions 2021 de l’iPhone 12. La technologie d’authentification par le capteur d’empreinte digitale devrait être couplée avec sa jeune sœur, en l’occurrence l’authentification par capteur facial. Une combinaison qui se serait montrée très efficace lors de nombreux tests effectués. Ce qui aurait convaincu Apple à prolonger l’expérience en intégrant le scan d’empreinte digitale dans les futurs modèles d’iPhone 13. Jugée beaucoup plus pratique et offrant plus de rapidité, le Touch ID implémenterait les smartphones à venir de la marque sous une forme particulière. Il se dissimulerait sous leur écran. Les premiers modèles devraient être disponibles avant la fin de cette année.

La meilleure option pour le prochain smartphone d’Apple

Le scan par reconnaissance faciale, Face ID, est la nouvelle technologie mise en avant par Apple dans les modèles d’iPhone 12. Cette méthode d’authentification était destinée à remplacer, à terme, le scan d’empreinte digitale, Touch ID. Mais, des évènements exogènes ont peut-être contraint l’entreprise de Tim Cook à faire un bond en arrière. En effet, l’autorisation d’accès par scannage facial pourrait montrer ses limites avec la crise sanitaire actuelle liée au COVID-19. Le recourt à l’accès par empreinte digitale serait prévu par Apple pour offrir une alternative aux futurs utilisateurs de l’iPhone 13. La marque à la pomme penserait même à repositionner le Touch ID sous l’écran pour le rendre beaucoup plus pratique et rapide. Ce serait d’ailleurs la différence majeure entre l’iPhone 12 et l’iPhone 13.

Publicité