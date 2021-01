Publicité

Moins d’un mois après l’annonce de la prochaine venue du WiFi 6E, la course à l’équipement en composants compatibles a déjà commencé chez les constructeurs de Smartphones. Ainsi, Apple annonce que ses futurs modèles de téléphones mobiles, notamment les iPhone 13, seraient compatibles avec cette nouvelle norme Wi-Fi. Les composants indispensables à cette nouvelle technologie et implémentés dans ces nouveaux smartphones seraient les produits de collaboration d’Apple avec deux entreprises de petits conducteurs.

Les nouveaux iPhone 13 d’Apple pour bientôt

Ayant pour habitude de ne pas faillir dans ses prévisions, Apple compte respecter à nouveau son calendrier de sortie en cette nouvelle année. Les futurs Smartphones de la marque à pomme sont des iPhone 13. Ils seront conçus en divers modèles (iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max). Aucune grande information n’a encore fuité au sujet des particularités de chaque catégorie, mais toutes ces variantes devraient implémenter : un écran 12Hz ProMotion LTPO, un SoC Bionic A15 et un scanner Lidar. Leur officialisation en Europe est prévue pour la fin du troisième trimestre de 2021 en France. Un choix fait à dessein par Apple en raison de la libération à venir (avant fin mars 2021) de la bande 6Hz du WiFi 6E.

Des iPhone 13 compatibles au WiFi 6E

La nouvelle norme WiFi est en pleine expansion dans le monde. Déjà présente dans de nombreux pays, elle offre un débit de connexion plus élevé et constitue un environnement favorable à de nombreuses technologies comme la réalité virtuelle et augmentée. Une technologie qu’Apple veut mettre à profit dans ses nouveaux smartphones. Certaines firmes (Broadcom et Skyworks) ont déjà fait remarquer dans la fourniture de composants compatibles avec le WiFi 6E. Ces composants qui ont servi à concevoir le Galaxy S21 Ultra de Samsung, premier smartphone compatible sur le marché. Il est donc plus judicieux pour Apple de recourir à leurs services pour éviter de perdre trop de temps sur son challenger du marché des smartphones. Une option qui lui permettra de produire un smartphone capable de rivaliser avec celui de son concurrent.

