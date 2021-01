Spotify s’attaque au marché des livres audio

Publicité

Riche d’une grande base de podcast, Spotify compte enrichir son expérience utilisateur en proposant des livres audio. Le service de streaming suédois vient ainsi de lancer plusieurs ouvrages afin de permettre à chacun de découvrir de grands classiques tombés maintenant dans le domaine public.

Le prochain objectif de Spotify semble être clair en ce début d’année, continuer de noyer ses utilisateurs de podcasts, mais surtout mettre un pied dans le marché des livres audio.

Un premier pas sur le marché des livres audio pour Spotify

On le remarque depuis maintenant quelque temps, Spotify élargit les produits offerts sur sa plateforme de streaming musical. En effet, le service fait de plus en plus d’investissement sur le marché des podcasts. Une situation qui tendrait l’entreprise suédoise à lancer un possible abonnement pour ses podcasts afin d’offrir du contenu encore plus exclusif à ses utilisateurs.

Cependant, le marché des podcasts ne serait pas le seul à être sujet de convoitise pour Spotify. L’entreprise vient en effet de lancer des livres audio sur sa plateforme. Même si du contenu similaire était déjà présent, la société suédoise a cette fois-ci produit et lancé sa propre série d’ouvrages audio.

Des classiques de la littérature

La nouvelle collection de livres audio produits par Spotify se compose de neuf classiques de la littérature :

Frankenstein de Mary Shelley ;

Les Grandes Espérances de Charles Dickens ;

Passer la ligne de Nella Larsen ;

Vie de Frédéric Douglass esclave américain de Frederick Douglass ;

L’insigne rouge du courage de Stephen Crane ;

L’Éveil de Kate Chopin ;

Cane de Jean Toomer ;

Jane Eyre de Charlotte Brontë ;

Persuasion de Jane Austen.

Disponible en anglais, le groupement de livres audio profite notamment de lecteurs originaux et connus comme Hilary Swank, David Dobrik ou encore Forest Whitaker. Une collection de podcasts Sitting with the Classics est en plus sortie en complément. Narrée par Glenda Corpio, professeure à Harvard, cette série revient sur la création et l’influence des livres audio précédemment cités.

Premier test concret pour l’entreprise, ces nouveaux livres audio vont permettre à Spotify de prendre la température auprès de ses utilisateurs. Espérons donc que le projet prenne et se développe avec notamment des livres audio français, mais aussi plus de références afin de concurrencer les acteurs du marché comme Audible ou Scribd par exemple.