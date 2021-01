Publicité

Le casque Jabra Elite 45H est arrivé sur le marché français à la naissance de 2020, pour tenter de s’imposer sur le marché des entrées de gamme du Bluetooth. Ce modèle nomade aux allures sobres respirant la finition professionnelle nous a été parvenu durant les quelques mois nous précédant. L’occasion parfaite pour l’utiliser au télétravail et dans les transports en commun. Sur le papier, un casque qui a beaucoup (trop) de qualités. En réalité, nous avons passé de bons moments avec lui ! La preuve s’en suit.

Design & Confort du Jabra Elite 45H

Ce Jabra Elite 45H est petit de taille et très léger (160 grammes). Il n’est pas possible de le plier pour le ranger, mais plutôt tourner les oreillettes à 90 degrés pour le mettre à plat. Pour le ranger, une housse de protection est fournie, mais il était plus souvent dans un sac à dos. Tout comme les oreillettes, l’arceau est très bien rembourré et ne donne pas de mal de crâne après une journée d’utilisation. Ajustable en hauteur, Jabra a vraiment pensé à tout et nous rend un produit à la finition exemplaire. Ce n’est pas nouveau pour la marque qui fait attention aux attentes du consommateur.

L’ensemble des boutons (qui sont peu) se trouvent sur le côté droit. Au programme, un bouton glissant pour allumer l’appareil et l’appairer après un appui prolongé. On peut également changer la musique et modifier le volume. Inutile de sortir son smartphone pour profiter de ses meilleures playlists. Il ne bénéficie pas de la fonction de détection de port, ce qui fait qu’il faudra penser à mettre la musique sur pause. Enfin, il fonctionne uniquement en Bluetooth, qui lui aussi est de qualité, car aucune déconnexion n’est survenue durant nos tests.

Application Jabra Sound+

En téléchargeant l’application, qui d’ailleurs est une belle surprise pour un produit dit d’entrée de gamme, il est possible de changer la langue des informations vocales. Sur cette application Jabra Sound+, le constructeur propose également la visibilité du niveau de batterie, de mettre à jour le firmware, de géolocaliser le casque, mais surtout de configurer la structure sonore. Des préréglages sont proposés en fonction des envies, mais il est possible de prendre le taureau par les cornes avec l’égaliseur. Enfin, le Jabra Elite 45H fonctionne avec tous les assistants vocaux, Google Assistant, Alexa d’Amazon et Siri.

Audio

Le Jabra Elite 45H est un casque supra-auriculaire, c’est-à-dire qu’il vient se poser sur les oreilles, et non pas les englober. Impossible de profiter d’une technologie à réduction de bruit active, mais autant le dire, il n’en a pas besoin, hormis dans les open-spaces bruyants. Dans la rue, il permet d’entendre les Klaxons et les voitures arriver tout en plongeant l’utilisateur dans sa musique. Grâce à ses deux microphones, les appels sont de qualité.

Du côté de l’audio, ce casque Jabra s’en sort vraiment très bien. Sa configuration de transducteurs de 40 mm est impressionnante. On retrouve normalement ce type d’équipement sur des casques moyens de gamme, et non pas sur un casque à 99€. Ainsi, les basses s’imposent un poil, mais le tout reste très équilibré. Il ne vient pas concurrencer un Sony WH-1000XM4 ou Bose QuietComfort 35 II, mais propose un ensemble homogène. Pour faire court, Jabra commercialise un casque qui s’utilise et qui fait ce qu’on lui demande en quelques secondes. La puissance sonore est bien présente, attention à ne pas gêner vos voisins.

Autonomie

Nous n’avons pas chronométré la durée de vie exacte du casque. Le constructeur annonce une autonomie de 50 heures. Évidemment, cela dépend de l’utilisation et notamment de la puissance sonore de l’utilisateur. Mais force est de constater que le Jabra Elite 45H est endurant, puisqu’il n’est rechargé que toutes les 2 semaines, pour une utilisation quotidienne professionnelle (volume moyen et utilisation du microphone). Mention spéciale pour la recharge rapide qui permet de gagner plusieurs heures d’écoute ! Recharge qui d’ailleurs se fait par le port USB-C.

Conclusion – Jabra Elite 45H

Le Jabra Elite 45H est un modèle compact et nomade, en adéquation avec les attentes d’un professionnel ou d’un francilien qui se déplace grâce aux transports en commun. Sa finition exemplaire rappelle ô combien Jabra écoute ses adeptes. Tout y est que ce soit le port USB-C, l’application complète, le confort physique et auditif. Il s’agit là d’un casque supra-auriculaire que nous recommandons, pour un prix d’appel à 99€, seulement.

Jabra Elite 45H 99€ 8.7 Confort 8.0/10

















Audio 8.0/10

















Autonomie 10.0/10

















Points positifs Confort optimal

Longue autonomie

