OnePlus 9 : trois modèles lancés en mars 2021 ?

Après avoir lancé de nombreux modèles en 2020, OnePlus devrait présenter prochainement leurs nouveaux smartphones haut de gamme, les OnePlus 9 et 9 Pro. Ces smartphones viendraient concurrencer Xiaomi, Samsung dans le secteur du très haut de gamme. D’après les dernières informations, il y aurait pour la première fois 3 déclinaisons, avec un modèle « Lite » qui complèterait la gamme.

Source : OnLeaks

Une fiche technique à la hauteur de la concurrence

Design

Les OnPlus 9 et 9 Pro devraient avoir un design relativement similaires comparé aux précédentes versions. Des rendus 3D et des photos ont déjà fuité depuis plusieurs semaines. Le OnePlus 9 devrait avoir un écran plat, ce qui pourrait plaire à certains clients. Le bloc photo arrière sera positionné en haut à gauche de l’appareil, comme sur le OnePlus 8T. Le poinçon et l’alert-slider seront toujours de la partie.

Performances

L’écran du OnePlus 9 Pro devrait être une dalle AMOLED de 6,78 pouces QHD+ avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le OnePlus 9 supportera aussi cette fréquence sur son écran de 6,55 pouces.

Ensuite, niveau performances, tous les modèles bénéficieront de la 5G. Le modèle Lite proposerait le processeur Snapdragon 865 de l’année dernière, tandis que les 2 plus haut de gamme tourneront avec le Snapdragon 888.

Batterie

Pour la batterie, pas de réel changement ni surprise. Les batteries des 9 et 9 Pro seraient respectivement de 4500 et 5000 mAh et proposer une charge rapide 65W. La version Pro aurait également la charge sans fil et inversée. Cependant, le processeur moins énergivore devra leur permettre d’être plus endurants.

Photo

Certes, le constructeur chinois n’est pas particulièrement réputé pour ses capteurs photos… Cependant, après un OnePlus 8T plutôt convaincant, certaines rumeurs avaient annoncé que la partie photo serait prise en charge par le constructeur Leica, mais finalement ce ne sera pas le cas. Coté capteurs, pas de réelle évolution. En outre, coté logiciel, XDA a trouvé, en analysant le code d’un APK, de nouvelles fonctionnalités. Il y aurait donc prochainement un effet miniature ou “mode tilt-shift”. Mais encore un mode Starbust à utiliser lorsque l’on pointera l’objectif vers une forte source de lumière, un mode Lune. Pour la vidéo, ce serait un mode hyperlapse et “focus peaking” qui seraient ajoutés.

Un modèle « Lite » pour couvrir un public encore plus large

Beaucoup moins de rumeurs ont circulé à propos du 3ème modèle qui devrait être lancé par OnePlus. Mais il est intéressant de noter le changement de stratégie de la marque. Auparavant, le constructeur ne lançait qu’un ou deux smartphones par an, et se concentrait dans le moyen-haut de gamme. En 2020, OnePlus s’est tourné vers l’entrée et le milieu de gamme avec ses Nord, Nord N10 et Nord N100.

Selon Android Central, le OnePlus 9 Lite serait équipé d’un Snapdragon 865, la puce de 2020, et non le Snapdragon 888 de 2021. Sa fiche technique pourrait se rapprocher de celle du OnePlus 8T, avec notamment un écran AMOLED de 90 ou 120 Hz et une charge rapide à 65 Watts. Les deux téléphones pourraient proposer le même bloc photo. Le tarif devrait se situer aux alentours des 500-600 euros.

Une présentation en mars 2021 ?

La présentation de 2020 s’était tenue en avril. Cette année, tous les constructeurs ont avancé leur calendrier. En effet, Xiaomi et Samsung ont déjà dévoilé leurs smartphones haut de gamme. Pour ne pas laisser une part de marché trop importante à ses concurrents, OnePlus devrait organiser un évènement en mars 2021. Il est d’ailleurs probable que Pete Lau, PDG de OnePlus, dévoile la première montre connectée de la marque lors ce cet évènement : la OnePlus Watch.