Microsoft se concentre sur le télétravail avec la plateforme Viva

Publicité

La pandémie de Covid-19 a réussi à démocratiser à travers le monde le télétravail. Face à ce constat, de nombreuses plateformes de visioconférences, mais aussi de gestion des équipes ont connu un boom considérable. Microsoft a décidé de lancer une nouvelle plateforme à destination des entreprises : Viva.

Pour qu’une entreprise fonctionne au mieux en cette période de télétravail, il faut que la communication arrive à se faire facilement entre les différents employés. Afin de rendre ces dernières plus simples, Microsoft proposait déjà son outil de visioconférence Teams. Aujourd’hui, l’entreprise va encore plus loin en proposant « la première plateforme pour l’expérience employée à l’heure du numérique » selon Satya Nadela, CEO de Microsoft.

Repenser l’organisation des entreprises à l’heure du télétravail

Microsoft est conscient que la pandémie de Covid-19 a bouleversé les habitudes des entreprises. Riche de services fortement utilisés dans ce milieu, la firme de Redmond n’a pas hésité à réfléchir à de nouveaux outils adaptés au télétravail. Ce jeudi 4 février 2021, l’entreprise américaine a ainsi levé le voile sur Microsoft Viva.

Satya Nadela déclare d’ailleurs que cette nouvelle plateforme a pour ambition d’« apporter toute la technologie nécessaire aux entreprises pour soutenir les employés et les aider à prospérer dans cette nouvelle ère où le travail est plus flexible que jamais ». Quatre outils vont ainsi être proposés progressivement au cours de l’année 2021 afin de permettre aux salariés de « se sentir connectés, soutenus et capables de faire de leur mieux au travail »

Publicité

Microsoft déploie avec Viva quatre nouveaux outils à destination des employés

Microsoft Viva Connections va permettre de recréer du lien social entre les différents collaborateurs de l’entreprise. En effet, l’outil se décrit comme un lieu où les employés peuvent retrouver l’ensemble des communications internes et ressources de l’entreprise, mais aussi créer des communautés afin de discuter avec différents groupes ou associations.

Le second outil du nom de Viva Insights est le point de rendez-vous bien-être des employés. Microsoft déclare que ce dernier « donne aux individus, aux gestionnaires et aux dirigeants des informations personnalisées et exploitables qui aident tous les membres d’une organisation à s’épanouir». Les supérieurs pourront y découvrir les performances de leurs équipes, mais aussi des recommandations à mettre en place afin de veiller au bien-être des employés.

Continuons avec Viva Learning. Comme l’indique le nom de cet outil, l’objectif premier de ce module est l’apprentissage. À travers Teams, les employés pourront ainsi directement y découvrir des formations ou en partager avec les autres membres de l’entreprise. Outre des documents internes, on pourra aussi y retrouver des cours provenant de différentes plateformes telles que LinkedIn Learning ou Microsoft Learn.

Pour finir, Viva Topics est un service se basant sur l’IA permettant de rapidement afficher des contenus relatifs à l’entreprise en survolant un mot. Des cartes seront ainsi créées et pourront être complétées afin d’enrichir les informations autour d’un sujet précis.

Microsoft montre l’exemple du mot SOAR présent dans une conversation Teams. En cliquant sur le mot, l’outil va dévoiler des informations sur le projet, les personnes concernées, mais aussi les documents faisant mention de ce dernier.