Test – Clavier NZXT Function : sobriété et efficacité

Si NZXT est connu pour des composants principalement (comme le boitier H9 Elite ou le watercooling Z73 RGB), la marque américaine fait également des périphériques pour ordinateur. Comme des claviers, avec le NZCT Function que nous vous présentons aujourd’hui. Allons-nous retrouver la même qualité que sur les composants de la marque ? Éléments de réponse dans cet article.

Unboxing

Commençons comme d’habitude par le contenu de ce packaging. Ce dernier reflète bien l’expérience habituelle de la marque, la plus épurée possible. Nous retrouvons ensuite les couleurs principales NZXT, comme ce très beau violet. À l’intérieur, c’est du classique que nous retrouvons avec pour commencer le clavier ainsi que son repose-poignet. Viennent ensuite le câble d’alimentation (USB-C vers USB-A) ainsi qu’une pince à touche et un extracteur de touche. En effet, nous en reparlerons plus tard, mais ce NZXT Function permet une grande personnalisation allant jusqu’au changement de touches, mais également des switchs.

Design

S’il fallait utiliser un seul mot pour décrire ce NZXT Function, ce serait sobriété. En effet, ce clavier ne fait quasiment aucune excentricité. Pour autant, les finitions sont impeccables, notamment grâce à l’utilisation d’aluminium pour la plaque supérieure. Les touches, quant à elles, sont en plastique ABS. Les deux seules excentricités que se permet le clavier sont présentes sur la gauche. En effet, nous retrouvons une petite molette qui permettra de gérer le volume ainsi que trois boutons. Ces derniers sont remappable, mais permettent par défaut de gérer l’éclairage, de muter le son de l’ordinateur ou encore de désactiver le bouton Windows.

Sur l’arrière du clavier, nous retrouverons les classiques patins, permettant de relever le clavier. Ces derniers disposent de deux positions. Le maintien en place est plutôt bon, et la position haute offre un bon confort de frappe. Quant au repose poignet, ce dernier est fait en plastique, mais dispose d’un revêtement s’apparentant à du caoutchouc offrant un toucher doux et agréable.

Utilisation et performances

Ce NZXT Function est livré avec des switchs Gateron Linear Red. Cependant, il est important de noter qu’il sera possible de changer ces derniers. En effet, il sera possible de changer les switchs, tant qu’ils correspondent à la norme Cherry MX à cinq broches. Cette possibilité permet de modifier le feeling de frappe de manière simple, rapide, à votre convenance et surtout sans repayer un clavier complet. Côté technologie embarquée, nous retrouverons bien entendu de l’anti ghosting ainsi que N-key Rollover. De plus, il sera possible d’embarquer jusqu’à quatre profils, modifiable via le logiciel NZXT CAM, mais nous y reviendrons un peu plus tard.

À l’utilisation, la frappe est très agréable avec les switchs déjà prémontés. La réponse est plutôt rapide (2 mm de distance d’activation) et notamment le son émis est relativement correct. De ce fait, il ne sera pas dérangeant de l’utiliser en open-space. Le seul bémol que j’ai pu trouver à l’utilisation, c’est l’absence de port USB permettant de brancher, par exemple, une souris. Pour le reste, le logiciel NZXT CAM permet de paramétrer votre clavier. En effet, il vous sera possible d’enregistrer des macros, de régler les effets lumineux et d’enregistrer tout ça dans différents profils (jusqu’à quatre). Le changement de profil se fait ensuite facilement via les touches F1 – F4.

Conclusion

En conclusion, c’est un très bon clavier que nous propose NZXT. Il allie brillamment confort de frappe, sobriété et fonctionnalités intéressantes. Son design simpliste fait mouche, même si quelques fioritures auraient pu être présentes (comme un port USB par exemple). Pour ce qui est du tarif, ce dernier est plutôt accessible. En effet, disponible pour 119 € sur Amazon (via un rabais de 20 €), ce NZXT Function est donc un excellent rapport qualité/prix.

Produit disponible sur Nzxt Function - KB-1FSFR-WR - Clavier mécanique Gamer pour PC - Disposition AZERTY - Switches compatibles MX - Switches remplaçables à Chaud - Switches RGB linéaires - Blanc

Voir l'offre 119,90 €