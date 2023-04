PlayStation Plus : les jeux gratuits de mai 2023 sur PS5 et PS4

Le PlayStation Plus est de retour avec ses jeux gratuits du mois. Sony vient en effet de communiquer autour des titres offerts à ses abonnés en mai 2023. Nous apprenons ainsi que les joueurs sur PS5 et PS4 pourront ajouter à leur bibliothèque et jouer à GRID Legends, Chivalry 2 et Descenders.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons qu’il est encore possible d’ajouter les jeux du PlayStation Plus d’avril 2023 à votre bibliothèque (Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure et Tails of Iron). La date limite est fixée au 1er mai.

Après cette période, vous pourrez récupérer trois autres titres. Dans un récent billet de blog, Sony annonce ainsi que les jeux du PlayStation Plus disponible à partir du 2 mai et jusqu’au 6 juin 2023 sont :

GRID Legends – PS4 et PS5 ;

Chivalry 2 – PS4 et PS5 ;

Descenders – PS4.

Pour les personnes ne connaissant pas ces nouveaux jeux gratuits pour les abonnés PlayStation Plus, voici un petit récapitulatif rapide. Tout d’abord, GRID Legends est un titre de course arcade. Avec une centaine de véhicules (dont des hypercars, muscle cars ou encore des camions), vous pourrez arpenter 130 circuits présents dans les quatre coins du monde.

De son côté, Chivalry 2 est le second opus du célèbre jeu de combat médiéval Chivalry: Medieval Warfare. En vue à la première personne, vous serez plongé en plein conflit moyenâgeux et pourrez choisir entre plusieurs types de classes afin de prendre part au combat.

Pour finir, le PlayStation Plus propose en mai 2023 un jeu de simulation de descente de VTT : Descenders. La bonne nouvelle, c’est que les niveaux sont générés aléatoirement, ce qui offre une expérience sans cesse renouvelée.

