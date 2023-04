PlayStation Plus Extra/Premium : voici les nouveaux jeux d’avril 2023

On ne change pas une équipe qui gagne, le milieu du mois est le moment pour Sony de dévoiler les nouveaux jeux ajoutés aux catalogues du PlayStation Plus Extra et Premium. En avril 2023, la firme nippone introduit de très bons titres comme Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal, Slay the Spire, Riders Republic, Wolfenstein: The Old Blood ou encore Sackboy: A Big Adventure.

Dans un nouveau billet de blog, Sony a partagé la liste des jeux disponibles pour les abonnés PlayStation Plus Premium et PlayStation Plus Extra dès le 18 avril 2023. Pour commencer, voici les titres ajoutés aux catalogues de ces deux abonnements :

Kena: Bridge of Spirits ;

Doom Eternal ;

Riders Republic ;

Wolfenstein II: The New Colossus ;

Slay the Spire ;

Monster Boy and the Cursed Kingdom ;

The Evil Within ;

Wolfenstein: The Old Blood ;

Bassmaster Fishing ;

Paradise Killer ;

Sackboy: A Big Adventure.

Sans grande surprise, nous retrouvons ainsi deux jeux des studios PlayStation, soit Kena: Bride of Spirits et Sackboy: A Big Adventure ; mais aussi un de chez Bethesda, soit Microsoft : Doom Eternal. Les abonnés au PlayStation Plus Extra/Premium ont aussi droit au dernier jeu multisport signé Ubisoft : Riders Republic ; le très bon jeu de plateforme Monster Boy and the Cursed Kingdom ; ou encore le jeu de carte rogue-like Slay the Spire.

Du côté du catalogue de jeux rétro, alias les PlayStation Classics, l’abonnement PlayStation Plus Premium s’acquitte des cinq nouveaux titres issus des studios de Bethesda :

Doom ;

Doom II ;

Doom 64 ;

Doom 3 ;

Dishonored: Definitive Edition.

Pour finir, nous apprenons que les jeux Marvel’s Spider-Man, Resident Evil et NBA 2K Playgrounds 2 ne seront plus disponibles pour les abonnés dès le mois de mai 2023.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PlayStation Plus : les jeux gratuits d’avril 2023 sur PS5 et PS4 !