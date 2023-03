PlayStation Plus : les jeux gratuits d’avril 2023 sur PS5 et PS4

Le PlayStation Plus vient évidemment s’agrémenter de nouveaux jeux vidéo avec l’arrivée du mois d’avril 2023. Sony a d’ailleurs partagé la liste des titres offerts sur PS4 et PS5 à ses abonnés dans les jours à venir : Meet Your Maker, Sackboy: A Big Adventure, et Tails of Iron.

En mars 2023, les joueurs du PlayStation Plus ont pu ajouter à leur bibliothèque Battlefield 2042, Minecraft Dungeon et Code Vein. À noter, il est toujours possible d’en profiter jusqu’au 3 avril. Après cette période, une nouvelle salve de jeux vidéo sera accessible aux abonnés du PlayStation Plus.

Dans un nouveau billet de blog, Sony vient en effet de partager la liste des titres offerts du 4 avril au 1er mai 2023 grâce au PlayStation Plus (tous abonnements confondus) :

Meet Your Maker – PS4 et PS5 ;

Sackboy: A Big Adventure – PS4 et PS5 ;

Trails of Iron – PS4 et PS5.

Pour les personnes ne connaissant pas ces titres, voici un court résumé de chacun : Meet Your Maker arrive le jour de sa sortie, et se présente comme un jeu de construction et de raid post-apocalyptique. Vous devrez ainsi créer votre Avant-Poste et l’agrémenter de pièges afin d’empêcher que les autres joueurs accèdent à votre butin.

Le PlayStation Plus offre aussi en avril 2023 le célèbre Sackboy: A Big Adventure. Il s’agit tout simplement d’un des jeux de plateforme emblématique sorti en 2020 sur PS4 et PS5. Il propose une aventure 3D pleine en couleur avec notre célèbre acolyte Sackboy, que ce soit en solo ou à plusieurs.

Pour finir, Trail of Iron vous fait jouer Redgi, héritier du Trône des Rats, devant restaurer son Royaume en exterminant le Clan des Grenouilles. Ce RPG d’aventure propose notamment un système de combats punitifs, qui vous obligera à manier les armes comme personne pour survivre.

