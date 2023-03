PlayStation Plus : les jeux gratuits de mars 2023 sur PS5 et PS4

Le mois de mars 2023 vient de débuter. Ainsi, Sony vient comme à son habitude de partager la liste des nouveaux jeux disponibles gratuitement grâce au PlayStation Plus. Les joueurs PS5 et PS4 peuvent ainsi ajouter trois jeux à leur bibliothèque : Battlefield 2042 ; Minecraft Dungeons ; et Code Vein.

En février 2023, les abonnés au PlayStation Plus ont eu droit à OlliOlli World, Mafia Definitive Edition et Evil Dead The Game. À noter, ils sont toujours disponibles jusqu’au 6 mars. Ne tardez donc pas trop pour les ajouter à votre bibliothèque.

Le mois étant maintenant fini, Sony vient de partager dans un billet de blog la nouvelle salve de titres bientôt disponibles gratuitement sur PS4 et PS5. Les joueurs avec un abonnement PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium peuvent ainsi ajouter à leur bibliothèque du 7 mars au 3 avril les jeux suivants :

Battlefield 2042 – PS5 et PS4 ;

Minecraft Dungeons – PS4 ;

Code Vein – PS4.

Dans le cas où vous ne connaissez pas ces titres, voici un rapide résumé : Battlefield 2042, dernier FPS de la saga (grandement amélioré depuis son lancement) ; Minecraft Dungeons, un jeu d’action-aventure de type hack’n’slash dans l’univers de Minecraft ; Code Vein, un action-RPG dans un monde en ruine où vous devrez survivre aux Damnés avec l’aide de diverses armes, capacités spéciales, améliorations et équipements.

