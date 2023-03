iPhone 15 Pro : vers un bouton d’action pour ouvrir des applications et des raccourcis

Les boutons des iPhone 15 Pro représentent un gros changement par rapport aux iPhone 14. Face aux multiples rumeurs à ce sujet, deux nouvelles informations viennent nous préciser l’utilité de ces nouveaux dispositifs, passant de mécanique à tactile. Un nouveau rapport souligne en effet que le remplaçant du commutateur Silencieux/Sonnerie fonctionnerait comme un bouton d’action, permettant ainsi d’ouvrir rapidement des applications ou des raccourcis. En plus de cela, nous apprenons que les boutons haptiques fonctionnerait même quand les iPhone sont éteints, notamment grâce à l’introduction d’une nouvelle puce.

Aux dernières nouvelles, nous avons eu droit à un visuel nous dévoilant le design du nouveau bouton de volume et du silencieux. Outre le fait que ces dispositifs ne soient plus mécaniques, mais tactiles avec retour haptique, nous avons découvert une information intéressante : le commutateur Silencieux/Sonnerie va être remplacé par un bouton. Ce dernier vient d’ailleurs de faire grandement parler de lui.

Dans un nouveau rapport, le site MacRumors vient de partager les informations d’un des membres de son forum, ayant auparavant révélé des détails justes au sujet de la Dynamic Island des iPhone 14 Pro. Nous apprenons ainsi que le nouveau bouton des iPhone 15 Pro fonctionnerait comme celui introduit avec l’Apple Watch Ultra. Les smartphones embarqueraient donc un bouton d’action. Nous passerions finalement d’un commutateur Silencieux/Sonnerie depuis moult générations à un bouton pouvant opérer une multitude de scénarios différents.

Cette customisation offerte sur les iPhone 15 Pro pourrait ainsi inclure des actions de ce type d’après le média : Silencieux/Sonnerie ; Ne pas déranger ; Lampe de poche ; Mode économie d’énergie ; Mode clair/sombre ; Verrouiller l’orientation ; Afficher l’écran d’accueil ; Afficher l’écran de verrouillage ; Ouvrir le centre de contrôle ; Ouvrir le centre de notification ; Ouvrir l’appareil photo ; Capture d’écran ; Enregistrement d’écran ; Exécuter un raccourci ; Afficher la bibliothèque d’applications ; Shazam ; VoiceOver ; Loupe ; pou encore les sons d’arrière-plan.

Mais ce n’est pas tout, la source explique aussi (via MacRumors) qu’une nouvelle puce basse consommation serait de la partie afin de gérer les boutons haptiques des iPhone 15 Pro. Plus précisément, elle permettrait de les utiliser quand les smartphones sont éteints. Cette nouvelle puce viendrait ainsi remplacer l’actuelle, qui permettait déjà d’utiliser une carte de Transport et de suivre les iPhone sur le réseau Localiser quand ils sont éteints.

