iPhone 15 : Apple compte mettre fin à la carte SIM en France !

La carte SIM ne semble plus avoir lieu d’être sur les iPhone pour Apple. Après la disparation de cet emplacement sur les iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro et 14 Pro Max aux États-Unis, Apple envisagerait de passer à la vitesse supérieure en l’étendant à d’autres pays avec les iPhone 15, dont la France. Les utilisateurs de ces nouveaux modèles seraient ainsi obligés de passer par la technologie eSIM.

Crédit photo : iFixit

Le site français iGeneration vient de nous donner une belle information autour de la connectivité des iPhone 15. Dans une récente publication, nous avons en effet appris que l’eSIM deviendrait la seule et unique option pour profiter de son numéro de téléphone sur les iPhone 15.

Pour rappel, Apple a déjà fait le choix de dire adieu au lecteur de carte SIM en 2022 sur les iPhone 14. Cela concernait cependant uniquement les modèles commercialisés aux États-Unis. Le rapport mentionne ainsi que cette politique serait étendue à la France, et probablement d’autres pays d’Europe.

Il faut dire que l’eSIM existe depuis maintenant de nombreuses années. La technologie a en effet été implémentée en 2018 avec les iPhone XR, iPhone Xs et iPhone Xs Max. Depuis, les opérateurs se sont concentrés pour développer leur infrastructure eSIM afin de la proposer à leurs clients. La disparition de lecteur de carte SIM semble ainsi louable.

Pour rappel, l’eSIM est souvent appelée SIM intégrée. Directement dans la carte mère du smartphone, elle ne se veut pas amovible. Pour mettre son numéro de téléphone dessus et accéder au réseau, il suffit ainsi de renseigner des informations délivrées par votre opérateur. À noter, les versions cellulaires des iPad et des Apple Watch reposent aussi depuis longtemps sur cette technologie.

Pour information, le retrait du lecteur SIM sur les iPhone 14 a permis de faire de la place à l’intérieur. Cependant, cet espace n’a pas été utilisé pour le moment par Apple, qui l’a uniquement comblé par un simple morceau de plastique. D’ailleurs, la firme à la pomme devrait aussi gagner un peu de place en déplaçant le capteur de proximité sur les iPhone 15. Reste maintenant à savoir ce qu’elle va en faire, espérons que cela signera l’arrivée de nouvelles technologies ou d’une plus grande batterie.