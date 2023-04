Pixel 7a : le design n’a plus aucun secret, tout comme la fiche technique

Sans grande surprise, le prochain smartphone de Google n’a pas réussi à rester caché avant son officialisation. Deux nouveaux rapports viennent mettre fin au suspens concernant le Pixel 7a, avec des images dévoilant son design sous tous les angles ; mais aussi une ultime fuite comportant toutes les spécificités techniques de ce nouveau modèle abordable.

Source des rendus : WinFuture / Montage : Frandroid

Beaucoup d’informations sont tombées durant ces dernières semaines autour du Pixel 7a. Aux dernières nouvelles, nous avons appris que ce modèle serait moins abordable que le Pixel 6a ; que la date de lancement ne se ferait pas longtemps après son annonce ; ou encore l’arrivée d’un nouveau coloris bleu clair.

Concernant ce dernier point, WinFuture vient de partager moult images de ce futur smartphone, le présentant ainsi sous tous les angles. Nous y voyons ainsi les trois coloris : gris, blanc et bleu clair. Par rapport aux Pixel 7 et 7 Pro, le design est quasi identique à l’exception des bordures autour de l’écran, qui sont plus épaisses sur le Pixel 7a.

Au passage, le média dévoile aussi les différentes coques qui seront disponibles, dans les mêmes teintes que chaque modèle.

De son côté, le leaker Yogesh Brar a partagé avec le site 91Mobiles la fiche technique complète du Pixel 7a. Nous apprenons ainsi que le prochain smartphone abordable de Google disposera d’une puce Tensor G2 couplée à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne UFS 3.1 ; un écran OLED de 6,1 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ; une batterie de 4 400 mAh compatible avec la charge rapide filaire et sans fil de 20 W; une caméra selfie de 13 Mpx ; ainsi qu’un module photo avec capteur principal de 64 Mpx et ultra grand-angle de 13 Mpx.

Pour rappel, le Pixel 7a sera annoncé durant l’évènement de lancement de la Google I/O, soit le 10 mai 2023.

