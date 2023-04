Pixel 8 Pro : un gros changement du côté des capteurs photo

Google s’apprête à faire sérieusement évoluer la partie photo de ses smartphones. Une nouvelle fuite d’information mentionne en effet l’arrivée d’un capteur principal 50 Mpx de 1/1,12 pouce sur le Pixel 8 Pro. L’occasion pour la firme américaine d’apporter de meilleurs clichés dans des conditions de faible luminosité, plus de détails, un HDR échelonné ou encore des vidéos en 8K à 30 images par seconde (IPS) ou 4K à 120 IPS.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, faisons un petit rappel de la partie photo des précédentes générations de smartphones Google. Les Pixel 6 Pro et Pixel 7 Pro profitent du même capteur principal de 50 Mpx, fourni par Samsung. La donne devrait cependant changer en 2023 avec le Pixel 8 Pro.

Dans un nouveau rapport, le leaker Ice Universe (via SamMobile) est en effet venu prédire l’arrivée du capteur Samsung ISOCELL GN2 sur ce modèle. Lancé il y a maintenant deux ans par la firme sud-coréenne, il est tout simplement le plus grand capteur photo de Samsung. Toujours de 50 Mpx, il arbore une taille de 1/1,12 pouce.

Généralement utilisé sur des smartphones haut de gamme, ce capteur propose des pixels de 1,4 μm (contre 1,2 μm pour les Pixel 7 Pro et 6 Pro). Nous devrions ainsi avoir droit à plus de détails dans les clichés capturés par le Pixel 8 Pro, ainsi que de meilleures performances en faible luminosité. En plus de cela, le capteur Samsung ISOCELL GN2 a aussi l’avantage de profiter d’un algorithme pouvant produit des images de 100 Mpx.

Ce capteur photo a aussi l’avantage de permettre d’enregistrer des vidéos en 8K à 30 images par seconde, 4K à 120 images par seconde et en Full HD à 480 images par seconde. Pour finir, le ISOCELL GN2 profite d’une mise au point automatique Dual Pixel Pro (alliant rapidité, fiabilité et précision) ; et du HDR échelonné (24 % moins énergivore et avec plus de détails dans les hautes lumières et ombre que le HDR classique).

Pixel 8 Pro may also use Samsung GN2 1/1.12 " — Ice universe (@UniverseIce) April 23, 2023

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Pixel 8 Pro : une nouvelle fonction pour améliorer les photos de nuit !