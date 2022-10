Google lance le Pixel 7 Pro : place à la puce Tensor G2 et un zoom optique x5

Alors que le Pixel 7 ne diffère pas trop du Pixel 6, Google est venu offrir au Pixel 7 Pro plusieurs nouveautés intéressantes, notamment du côté de la partie photo. En effet, ce modèle a droit à un téléobjectif avec zoom optique x5 ou encore une meilleure stabilisation vidéo. Bien évidemment, de nouvelles fonctionnalités sont de la partie, comme par exemple l’arrivée de la reconnaissance faciale.

Pour commencer les présentations, sachez que le Pixel 7 Pro dispose du même écran que le Pixel 6 Pro : une dalle Quad HD+ de 6,7 pouces avec un taux de rafraichissement adaptatif allant de 10 à 120 Hz. Cependant, Google affirme que la luminosité maximale est 20 % plus élevée. À noter, la caméra frontale monte à 10,8 Mpx et profite maintenant d’une fonctionnalité de reconnaissance faciale.

A l’arrière, nous retrouvons le module photo de l’année précédente, mais avec une barre en aluminium, offrant ainsi un aspect plus premium. Le Pixel 7 Pro est au passage résistant à l’eau et à la poussière (certification IP68). Au niveau des performances, Google introduit la puce Tensor G2, gravée en 4 nm. De meilleures performances et une efficacité énergétique améliorée sont attendues grâce à cette dernière.

Du côté de la photographie, le Pixel 7 Pro conserve le même capteur principal grand-angle de 50 Mpx et ultra grand-angle de 12 Mpx. Cependant, le téléobjectif de 48 Mpx propose maintenant un zoom optique x5. Côté fonctionnalités, Google a annoncé « Face Unblur » afin d’offrir des portraits nets ou la vision nocturne ; « Super Res Zoom » pour zoomer jusqu’en x30 sans trop perdre en qualité. Pour al partie vidéo, une meilleure stabilité est annoncée.

Niveau connectivité, le Pixel 7 Pro supporte le Wi-Fi 6E. Avec 12 Go et 128 Go de stockage interne, le smartphone débute au prix de 899 euros ; contre 999 euros pour la version 256 Go. Trois coloris sont proposés : vert sauge, neige et noir volcanique. À noter, la Pixel Watch ou les Pixel Buds Pro sont offerts pour l’achat du smartphone pendant la période de précommande. Le Pixel 7 Pro sera commercialisé le 13 octobre 2022.