Google annonce le Pixel 7 : un smartphone dans la continuité du Pixel 6

Durant son événement Made by Google, Google est venu dévoiler le Pixel 7. Dans la veine du Pixel 6, ce modèle standard embarque tout de même plusieurs nouveautés comme la puce Tensor G2 ou encore une fonctionnalité de reconnaissance faciale. Cependant, il faudra faire avec une batterie plus petite.

Avec le Pixel 7, Google reprend en grande partie la fiche technique du Pixel 6. En effet, nous retrouvons un écran Full HD de 6,3 pouces avec un taux de rafraichissement de 90 Hz ; de la charge filaire 21 W et sans fil 20 W ; 8 Go de RAM ; 128 ou 256 Go de stockage interne ; ou encore un module photo avec capteur principal de 12 Mpx et ultra grand-angle de 12 Mpx.

Des changements notables sont tout de même de la partie. Le Pixel 7 a en effet droit à la puce Google Tensor G2. Cette dernière est gravée en 4 nm, assurant ainsi une meilleure efficacité énergétique. En plus de cela, la firme américaine assure de meilleures performances. Côté connectivité, le smartphone prend désormais en charge le Wi-Fi 6E, idéal pour aller de pair avec le nouveau routeur Google Nest Wifi Pro. En plus de cela, un VPN intégré est annoncé par Google, disponible plus tard dans l’année.

Du côté de la vidéo, Google annonce que le Pixel 7 profite maintenant du mode Cinematic Blur, similaire à ce que propose Apple avec le mode Cinematic ; et le support du 10-bit HDR. Nous apprenons ensuite que le Pixel 7 a encore droit à un zoom optique 2x, et numérique 7x. Google assure que les performances du zoom ont été améliorées.

Pour la caméra, le Pixel 7 évolue avec un capteur de 10,8 Mpx compatible avec la fonctionnalité de reconnaissance faciale de Google : Face Unlock. Derniers points, le smartphone tourne sous Android 13 ; pèse 197 gr ; et se décline en trois coloris : vert citron ; neige ; et noir volcanique.

Le prix de départ du Pixel 7 est affiché à 649 euros en 128 Go, contre 749 euros pour la version 256 Go. La disponibilité est annoncée au 13 octobre 2022. À noter, les précommandes permettent d’avoir une paire d’écouteurs Pixel Buds Pro ou 129 euros de réduction sur la Google Pixel Watch.