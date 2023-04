iPhone 15 Pro Max : voici son nouveau capteur photo principal !

Et c’est reparti, l’iPhone 15 Pro Max est de retour dans l’ouragan des rumeurs. Un récent rapport du leaker Ice Universe dévoile en effet l’arrivée d’un tout nouveau capteur photo principal. D’après lui, le prochain modèle premium d’Apple attendu pour la rentrée 2023 profiterait d’un Sony IMX903 de 1/1,14 pouce. Ce changement devrait ainsi apporter beaucoup plus de détails dans les clichés, mais aussi capter plus de lumière.

Avec l’introduction d’un module arrière plus épais sur l’iPhone 15 Pro Max, il semble logique que des changements arrivent du côté de la partie photo.

Nous avons déjà eu plusieurs éléments à ce sujet. Tout d’abord, ce modèle disposerait d’un objectif périscopique permettant de profiter d’un meilleur zoom optique que l’iPhone 15 Pro : x6 contre x3 sur les iPhone 13 Pro et 14 Pro. De précédentes rumeurs soulignaient aussi l’implémentation d’un nouveau capteur laissant rentrer plus de lumière et réduisant la surexposition ou la sous-exposition.

D’ailleurs, ce dernier semble être le sujet d’un récent rapport du leaker Ice Universe. Publié ce 23 avril 2023 sur Twitter, il annonce l’arrivée d’un nouveau capteur principal grand-angle de 48 Mpx sur l’iPhone 15 Pro Max : le Sony IMX903. Ce dernier aurait une taille de 1/1,14 pouce, contre 1/1,28 pouce pour le Sony IMX803 des iPhone 14 Pro.

Ainsi, le capteur principal de ce nouveau smartphone premium Apple serait bien plus grand que la génération actuelle. Un tel changement précise ainsi l’arrivée d’améliorations pour les photos de nuit avec l’iPhone 15 Pro Max, étant donné qu’il pourra capter plus de lumière. En plus de cela, le Sony IMX903 offrira plus de détails dans les clichés capturés.

À noter, un rapport datant de novembre 2022 évoque un niveau de signal de saturation deux fois plus élevé, assurant ainsi une réduction du bruit dans l’image et une meilleure plage dynamique.

