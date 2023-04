iPhone 15 Pro : des images montrent toutes les nouveautés de son design !

Pour cette fin de semaine, l’iPhone 15 Pro est venu se dévoiler en images. Le site 9to5Mac est en effet venu partager de nouveaux rendus 3D de ce modèle tant attendu, confectionnés par le graphiste Ian Zelbo. Grâce à cela, nous pouvons découvrir en détail les nouveautés inhérentes à son design : châssis en titane, module photo, bords arrondis, port USB-C, boutons tactiles et bordures ultra-fines.

Après des mois de rumeurs, l’iPhone 15 Pro semble ne plus trop avoir de secrets. Pour imager tous les changements de design introduit sur ce modèle par rapport à l’iPhone 14 Pro, de nouveaux rendus 3D créés par Ian Zelbo ont été partagés sur 9to5Mac.

Pour commencer, le média met en avant le changement de matériaux utilisés pour le châssis. Nous passerons ainsi à du titane au lieu de l’acier inoxydable. Pour rappel, ce dernier est plus léger et résistant. En plus de cela, l’iPhone 15 Pro aurait droit à des bords plus arrondis afin d’offrir une meilleure prise en main que les iPhone 12, 13 et 14.

9to5Mac revient ensuite sur le module photo. Sur l’iPhone 15 Pro (et aussi le Pro Max), sa taille aurait une nouvelle fois augmenté. Ce modèle prendrait ainsi en épaisseur, notamment à cause de lentilles plus imposantes. Elles pourraient d’ailleurs être deux fois plus épaisses que sur les iPhone 14 Pro. Pour rappel, les rumeurs mentionnent l’arrivée de nouveau capteur faisant rentrer plus de lumière et réduisant la surexposition ou la sous-exposition.

Sans grande surprise, l’arrivée du port USB-C à la place du célèbre Lightning est à nouveau d’actualité dans les récents rendus de Ian Zelbo. Pour rappel, cette nouveauté arriverait sur tous les modèles d’iPhone 15, et pas seulement les Pro. Apple compterait tout de même tirer parti de cette technologie universelle pour se faire de l’argent. En effet, un récent rapport mentionne que la charge la plus rapide serait limitée à l’utilisation de câbles USB-C certifiés par Apple.

Parlons maintenant boutons tactiles. En effet, cela fait plusieurs mois que nous savons un changement notable introduit sur les iPhone 15 Pro : le remplacement des boutons mécaniques par un système haptique, simulant le clic grâce à une vibration. Au passage, les deux boutons de volumes ne feraient plus qu’un. D’ailleurs, le commutateur Silencieux/Sonnerie deviendrait aussi un bouton, qui pourrait être configuré pour effectuer différentes actions (comme sur l’Apple Watch Ultra). En plus de cela, ils fonctionneront avec des gants et les coques.

Pour l’écran, un changement notable serait de la partie : des bordures beaucoup plus fines que sur les iPhone 14 Pro. Dans les détails, les iPhone 15 Pro auraient des contours de 1,55 mm, contre 2 mm pour les modèles actuels.

Tout cela se répercute sensiblement sur les dimensions de l’iPhone 15 Pro : 70,46 x 146,47 x 8,24 mm ; soit un peu moins large (-0,9 mm), plus long de 0,1 mm et plus épais de 0,4 mm que l’iPhone 14 Pro.

Pour finir, nous avons droit à une image du coloris exclusif des iPhone 15 Pro : rouge profond (#410D0D).