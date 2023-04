iOS 17, IA dans SwiftKey, Vivo X Fold 2, Galaxy A24 & Watch 6 – Tech Express

Bienvenue dans cette édition du Tech Express du Samedi 8 Avril 2023 ! Au programme aujourd’hui : iOS 17 et ses nouvelles améliorations pour le centre de contrôle, l’arrivée de l’IA dans le clavier virtuel SwiftKey de Microsoft, les caractéristiques confirmées du smartphone pliable Vivo X Fold 2. Mais aussi, la fuite du design, fiche technique et prix du Galaxy A24. Enfin, on parlera également de la Galaxy Watch 6 avec son écran plus grand pour les montres connectées Samsung.

Les news Tech : iOS 17, IA dans SwiftKey, Vivo X Fold 2

Un leaker anonyme a partagé des informations intéressantes sur iOS 17. Selon lui, le centre de contrôle subirait un changement de design majeur pour gérer la connectivité, la lecture audio, la luminosité et les raccourcis. Apple permettra-t-il une personnalisation plus poussée de cette zone ? Nous le saurons bientôt.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Microsoft a introduit ChatGPT, son agent conversationnel piloté par l’intelligence artificielle, dans son clavier virtuel pour smartphones SwiftKey, pour Android uniquement pour le moment. Cette fonctionnalité bêta est disponible en touchant le bouton « Bing » et en choisissant le ton de réponse souhaité, parmi plusieurs options, lorsque l’on pose une question à l’agent conversationnel.

Lisez l’article pour en savoir plus.

La Galaxy Watch 6 de Samsung devrait avoir un écran plus grand et avec une meilleure résolution que celui de la Galaxy Watch 5. La version 40 mm aura un écran de 1,41 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels, tandis que la version 46 mm aura un écran de 1,47 pouce avec une définition de 480 x 480 pixels. Les écrans seront plus grands de 10 % et la définition sera plus élevée de 19 % pour la version 40 mm, et plus grande de 5 % et 13 % pour la version 44 mm.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Les dernières news Droidsoft

Le Vivo X Fold 2, annoncé pour avril 2023, présente des caractéristiques intéressantes : écran pliable E6 AMOLED de 8,03 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, puce Snapdragon 8 Gen 2 avec RAM LPDDR5X et stockage UFS 4.0, ainsi qu’une batterie de 4 800 mAh compatible avec la charge rapide filaire 120 W et sans fil 50 W.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Le Samsung Galaxy A24 est révélé par une importante fuite, incluant design, performances et prix. On nous annonce un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, une caméra selfie de 13 Mpx, une triple caméra arrière, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne avec une batterie de 5 000 mAh pour un prix de 190 dollars. Le lancement serait prévu pour la fin avril 2023 sur le marché indien.

Lisez l’article pour en savoir plus.

Voilà pour cette édition du Tech Express ! Nous espérons que vous avez trouvé ces nouvelles intéressantes et informatives. N’hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires ou à partager cet article avec vos amis. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine édition !