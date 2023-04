Galaxy Watch 6 : un écran bien plus grand pour les prochaines montres connectées Samsung

Une nouvelle fuite d’information vient de tomber au sujet des prochaines montres connectées de Samsung. Nous y apprenons un changement important pour l’affichage des Galaxy Watch 6. En effet, la firme sud-coréenne aurait fait le choix de proposer un écran bien plus grand et avec une meilleure résolution que les Galaxy Watch 5.

Beaucoup d’informations arrivent autour des Galaxy Watch 6. Aux dernières nouvelles, les rumeurs mentionnaient que Samsung allait ressusciter le cadran rotatif et le modèle « Classic ». Nous avons au passage eu droit à des informations sur les batteries de cette future génération de tocantes connectées signées Samsung.

Un nouveau rapport du leaker Ice Universe vient désormais de dévoiler deux changements au niveau de l’affichage : un écran plus grand et une meilleure définition.

Commençons avec la Galaxy Watch 6, la montre connectée embarquerait dans sa version 40 mm un écran de 1,41 pouce avec une définition de 432 x 432 pixels ; contre un écran de 1,2 pouce (396 x 396 pixels) pour la Galaxy Watch 5 en 40 mm. De son côté, la Galaxy Watch 6 en version 46 mm aurait droit à un écran de 1,47 pouce pour une définition de 480 x 480 pixels ; contre 1,4 pouce (450 x 450 pixels) pour la Galaxy Watch 5 en 44 mm.

Au niveau de l’évolution entre les deux générations, nous serions face à un écran plus grand de 10 % et avec une définition 19 % plus élevée pour la Galaxy Watch 6 en 40 mm ; et un écran 5% plus grand et 13 % plus définit pour la déclinaison 44 mm.

Nous ne savons pour le moment pas si ces nouvelles informations partagées par Ice Universe s’appliquent aussi aux écrans des Galaxy Watch 6 Classic. De plus amples informations devraient arriver dans les semaines à venir, surtout que nous sommes encore loin de leur annonce, qui est attendue aux côtés des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 durant le mois d’août 2023.