Pixel Tablet : charge rapide et connectivité de la tablette Google se précisent !

La Pixel Tablet se fait attendre. Cependant, cela n’empêche pas d’avoir quelques informations partagées par-ci par-là sur internet à propos de cette future tablette signée Google. Outre des rumeurs, de récentes certifications viennent de nous confirmer certains éléments, dont la charge rapide ainsi que la connectivité.

En mai 2022, Google est venu annoncer son grand retour sur le marché des tablettes en dévoilant en image la Pixel Tablet. À cette période, nous savions déjà que le produit n’arriverait pas de si tôt. En effet, la firme américaine précisait déjà un lancement courant 2023.

Avec l’évènement de lancement de la Google I/O 2023 prévue pour le 10 mai prochain, nous devrions finalement en savoir beaucoup plus sur ce nouveau produit. La bonne nouvelle, c’est que moult rumeurs sont venues dévoiler des éléments de la fiche technique (écran, dock,stockage…). Mais cela va bien évidemment plus loin avec l’officialisation et très probablement la commercialisation dans les semaines à venir.

En effet, plusieurs médias sont venus relayer (via MySmartPrice) cette semaine que la Pixel Tablet avait été repérée dans la base de données de deux organismes de certification : la FCC et UL Solutions. Nous y apprenons deux informations importantes autour de la prochaine tablette Google.

Commençons avec la FCC. L’organisme de certification américain a dévoilé que la tablette embarquerait la technologie Ultra Wide Band (UWB). Déjà présente sur les Pixel 6 Pro et 7 Pro, elle permet de localiser précisément des objets connectés grâce à l’application Find My Device ou encore pour faire office de clé de voiture numérique.

Outre la localisation de la tablette, il nous reste à savoir si l’Ultra Wide Band de la Pixel Tablet aurait plus d’usage que cela. 9to5Google évoque notamment une possible fonction Tap to Transfer, permettant de transférer de la musique en rapprochant la tablette d’une enceinte connectée profitant aussi de cette technologie. Pour rappel, Apple propose déjà cela grâce à l’iPhone et aux HomePod. Le média rappelle au passage qu’une enceinte connectée Nest avec UWB a récemment été repérée.

Pour la certification enregistrée par UL Solutions, nous en apprenons plus du côté de la charge de la tablette. Ainsi, la base de données mentionne que la Pixel Tablet profiterait d’une charge rapide 18 W. Elle mentionne aussi la présence d’un dock, pouvant être branchée sur secteur à un chargeur 30 W. Nous ne savons pour le moment pas si cela permettra de profiter d’une charge plus rapide à la tablette.