Facebook Messenger : il est maintenant possible de jouer pendant un appel vidéo !

Envie de rendre vos appels vidéo un peu plus palpitants ? Facebook Messenger a la solution pour vous. En effet, la plateforme de messagerie vient d’annoncer la possibilité de jouer à presque une quinzaine de jeux avec vos proches tout en voyant leurs réactions. L’occasion de créer un peu de challenge sur des titres arcades faciles à prendre en main.

Il est temps de dynamiser les appels vidéo ! C’est en tout cas ce qu’envisage Facebook. En effet, la division Facebook Gaming du groupe Meta vient de lever le voile sur une nouveauté visant à rendre ces communications plus stimulantes. Dans un billet de blog, nous apprenons en effet qu’il va être possible de lancer des jeux gratuits avec ses proches ou ses amis.

Au total, Facebook vient proposer 14 jeux lors des appels vidéo Messenger. Nous retrouvons notamment les titres suivants Exploding Kittens, Mini Golf FRVR, Words With Friends et Card Wars. Pour lancer un de ces titres, rien de plus simple : lancer un appel vidéo avec un de vos proches et touchez l’onglet Gaming. Dès lors, vous pourrez sélectionner un des jeux disponibles.

Après avoir lancé un jeu vidéo sur Facebook Messenger, ce dernier prend la majorité de l’écran. Les visages de vos proches sont affichés en plus petits en bas de l’écran, laissant ainsi facilement entrevoir leurs réactions. À noter, tous les titres ne peuvent pas être joués à plusieurs. Certains sont en effet limités à seulement deux joueurs.

L’avantage prédominant de cette nouvelle fonctionnalité est tout de même le fait que personne n’a à installer le jeu. Ces derniers sont ainsi disponibles à l’emploi directement dans l’application ou la version web de Facebook Messenger lorsqu’un appel vidéo est en cours.

Pour finir, sachez que Facebook compte bien jouer sur cette nouveauté dans le temps. En effet, la plateforme a déjà précisé que le catalogue allait s’élargir au fur et à mesure des mois.

Encore un peu de temps ? découvrez notre article : Messenger est de retour dans l’application Facebook !