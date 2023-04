Galaxy Tab S9 Ultra : encore plus de puissance grâce à la puce Snapdragon 8 Gen 2

Samsung compte à nouveau miser sur un modèle « Ultra » pour sa prochaine gamme de tablettes haut de gamme : les Galaxy Tab S9. Toujours aussi fine et avec un écran massif, cette génération profiterait d’un précieux boost de puissance par rapport à la Galaxy Tab S8 Ultra. En effet, un nouveau rapport mentionne la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 optimisée pour les appareils Galaxy, soit la même que les Galaxy S23.

En mars, une certification est venue révéler la capacité de la batterie de la Galaxy Tab S9. Bonne nouvelle, cette dernière serait plus élevée que la Galaxy Tab S8, laissant ainsi entrevoir un boost du côté de l’autonomie. Au passage, nous pouvons espérer que cela sera aussi le cas pour les modèles Tab S9+ et Tab S9 Ultra.

En parlant de cette dernière tablette, un nouveau rapport vient de dévoiler des détails intéressants au niveau des performances. En effet, le leaker Ice Universe a déclaré dans une récente publication Twitter que la Galaxy Tab S9 Ultra profiterait de la puce Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy, soit la version optimisée pour les appareils Samsung. Pour rappel, elle est pour le moment réservée aux Galaxy S23, S23+ et S32 Ultra. À noter, nous apprenons que le processeur serait couplé à 16 Go de RAM LPDDR5X.

Outre des performances revues à la hausse par rapport à la Snapdragon 8 Gen 1 de la Galaxy Tab S8 Ultra, cette puce a l’avantage de proposer une meilleure efficience énergétique. L’autonomie de la tablette premium de Samsung devrait ainsi être exceptionnelle. D’après de précédentes rumeurs, la capacité de la batterie de la Galaxy Tab S9 Ultra ne devrait pas évoluer (11 200 mAh), tout comme la puissance de la charge rapide (45 W).

Pour finir, nous apprenons que d’autres éléments de la Galaxy Tab S9 Ultra seraient identiques à la Galaxy Tab S8 Ultra : écran de 14,6 pouces avec une définition de 2 960 x 1 848 pixels ; certification IP68 ; et dimensions de 208,6 x 326,4 x 5,5 mm.