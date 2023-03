Galaxy Tab S9 : une très bonne autonomie en vue pour les prochaines tablettes haut de gamme Samsung

Dans les mois à venir, Samsung devrait lever le voile sur une nouvelle génération de tablettes : les Galaxy Tab S9. Ces futurs modèles haut de gamme s’apprêtent d’ailleurs à proposer une belle amélioration du côté de l’autonomie. En effet, un organisme de certification vient de partager la capacité de la batterie de la Tab S9, bien meilleure que celle de la Tab S8. Cela laisse ainsi présager que du bon pour les Galaxy Tab S9+ et S9 Ultra.

Dans un nouveau rapport, Galaxy Club est venu dévoiler quelques informations intéressantes concernant les prochaines tablettes de Samsung. En effet, le site a souligné qu’une batterie venait d’être certifiée par un organisme chinois (CQC) sous le numéro de pièce EB-BX716ABY. Nous y retrouvons le numéro de modèle SM-X71x, qui devrait être celui de la gamme Galaxy Tab S9, plus précisément du modèle standard.

Cette batterie somme toute confectionnée pour la Galaxy Tab S9 partage au passage sa capacité : 8 160 mAh. En d’autres termes, elle est plus grande que sur les très bonnes Tab S8 et Tab S7. Pour rappel, ces deux modèles avaient une batterie avec une capacité nominale de 7 760 mAh. Samsung aurait ainsi réussi à proposer 400 mAh de plus sur sa nouvelle tablette haut de gamme.

Concernant les Galaxy Tab S9+ et S9 Ultra, aucune information n’a été découverte pour le moment. Il se pourrait tout de même que ces deux modèles profitent d’une amélioration notable concernant leur batterie. Aux dernières nouvelles, nous apprenions qu’une des nouveautés intéressantes des Galaxy Tab S9 serait au niveau de leur résistance à l’eau et à la poussière, avec notamment une certification IP67.

Au passage, le lancement est attendu pour le mois d’août ou septembre, lors d’un évènement Galaxy Unpacked. Vu la période, il pourrait tout simplement s’agir d’une annonce durant la conférence dédiée aux Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5.

