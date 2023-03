MADFINGER Games passe le relais à DECA Games pour un nouveau départ sur PC

MADFINGER Games, studio renommé pour ses jeux mobiles à succès tels que Dead Trigger 2, Unkilled et Shadowgun Legends, vient de prendre une grande décision concernant son avenir. En effet, l’équipe a décidé de se concentrer sur son nouveau projet ambitieux sur PC. Mais ce dernier nécessite toute leur attention et son temps. Ainsi, MADFINGER Games a choisi de confier ses légendaires jeux mobiles à DECA Games, expert en jeux rétro.

MADFINGER Games : Un nouveau projet ambitieux sur PC

Après avoir connu un succès sur mobile avec 300 millions de téléchargements, MADFINGER se lance dans une nouvelle aventure. En effet, l’équipe est entièrement concentrée sur la réalisation de son nouveau projet ambitieux sur PC. Ce changement de plateforme permettra au studio de proposer une expérience de jeu encore plus intense, avec une qualité visuelle exceptionnelle et un gameplay hors normes. Ainsi, les fans peuvent s’attendre à un jeu de qualité AAA qui répondra aux attentes des joueurs les plus exigeants.

DECA Games, le partenaire idéal pour les jeux mobiles légendaires de MADFINGER Games

Après avoir examiné de nombreuses options, MADFINGER Games a choisi DECA Games comme partenaire idéal pour soutenir et améliorer sa bibliothèque de jeux mobiles légendaires. En effet, l’expertise de DECA Games dans les jeux plus anciens est inégalée. Et les fans peuvent s’attendre à de nombreuses nouveautés passionnantes dans les années à venir. Les jeux de MADFINGER Games, tels que Dead Trigger 2, Unkilled et Shadowgun Legends, continueront ainsi à être accessibles à tous les fans, grâce à la collaboration entre les deux studios.

La promesse de DECA Games pour de nouvelles expériences excitantes

DECA Games est un éditeur indépendant, spécialisé dans les opérations en direct et les jeux en tant que service. Le studio prend en charge et redynamise des jeux qui vieillissent ou dont le développeur d’origine ne peut plus les soutenir. DECA Games traite ses jeux et ses joueurs avec respect. Mais surtout, il se concentre sur la fourniture d’un cycle continu de divertissement et d’excitation pour créer une expérience unique pour les fans. Ainsi, les fans de MADFINGER Games peuvent être assurés que leurs jeux préférés seront entre de bonnes mains et continueront à offrir des expériences passionnantes dans les années à venir.

C’est le début d’une nouvelle aventure pour MADFINGER Games. Mais aussi pour DECA Games, qui promet d’être passionnant pour les fans de jeux vidéo.