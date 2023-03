Nothing présente les Ear (2), une nouvelle paire d’écouteurs premium

Nothing vient de revenir sur le marché de l’audio. La marque a en effet annoncé ce mercredi 22 mars les écouteurs Nothing Ear (2). Avec cette seconde génération, nous retrouvons toujours la réduction de bruit active et le design typique de cette gamme, mais surtout des fonctionnalités supplémentaires et nouveaux composants par rapport aux Ear (1).

Sur le marché des périphériques audio, Nothing s’est taillé une très belle place avec des produits performants : les intra-auriculaires Ear (1), premier produit de la marque ; et plus récemment les open-fit Ear (Stick). Bonne nouvelle, un autre produit vient d’être annoncé.

Durant la journée du mercredi 22 mars 2023, Nothing a en effet levé le voile sur les Ear (2). Au premier coup d’œil, aucun changement apparent n’est de la partie. Nous retrouvons ainsi le même design que la première génération, avec un aspect transparent au niveau des tiges, toujours carrées ; mais aussi le format intra-auriculaire des oreillettes.

Le petit changement esthétique se trouve du côté du boitier de recherche, qui se veut un peu plus compact. Il reste tout de même équipé d’un couvercle transparent d’une batterie cachée sous une coque blanche. Des changements plus concrets sont de même présents sur les Nothing Ear (2).

En effet, les écouteurs embarquent tout d’abord des transducteurs de 11,6 mm de diamètre conçus en partenariat avec Teenage Engineering. Ils sont maintenant divisés en deux matériaux : du graphène léger résistant pour les aigus et du polyuréthane pour les basses. Pour la connectique Bluetooth, les Nothing Ear (2) prennent en charge les traditionnels codecs SBC et AAC, mais aussi le LHDC 5.0 (nécessaire pour le Hi-Res Audio Wireless). La technologie de Bluetooth multipoint est bien évidemment de la partie.

Pour la réduction de bruit active, Nothing a fait évoluer les Ear (1) en apportant une réduction des bruits ambiants allant jusqu’à 40 dB. Derniers points : l’autonomie est de 4 heures avec réduction de bruit active (22,5 heures avec le boitier de recharge) et 6 heures 30 sans (36 heures avec boitier) ; et les oreillettes sont résistantes aux éclaboussures et à la poussière (IP54), pareil pour le boitier (IP55).

Les Nothing Ear (2) sont d’ores et déjà disponibles au prix de 149 euros. Nous sommes ainsi face à une hausse de 50 euros par rapport au prix de lancement des Ear (1). Il est tout de même important de souligner qu’avec l’inflation, la marque avait déjà fait précédemment monter cette paire au prix de 149 euros.

