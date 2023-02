Nothing Phone (2) : voici le potentiel design du smartphone premium Nothing

Le Nothing Phone (2) fait de plus en plus parler de lui. Alors que nous savons que le smartphone se placera sur le segment haut de gamme, un graphiste vient d’ailleurs d’imaginer à quoi ressemblerait le design de ce modèle. D’ailleurs, le PDG de la marque semble avoir apprécié ce concept.

De nombreux graphistes, et informateurs, nous délivrent régulièrement des images de smartphones à venir. Pour cela, ils se basent sur les dernières rumeurs, et leurs sources. Cette fois-ci, Konstantin Milenin s’est plutôt imaginé à quoi pourrait ressembler le prochain téléphone de Nothing : le Phone (2).

Il faut dire que c’est la seule chose possible pour le moment, étant donné que la marque a à peine dévoilé qu’un nouveau modèle, plus haut de gamme que le Phone (1) arriverait en 2023. D’ailleurs, le Phone (2) aura l’avantage d’être disponible aux États-Unis, contrairement au premier smartphone de Nothing.

En plus de cela, il est important de rappeler que les designs de l’entreprise sont tous plus atypiques les uns que les autres. Cela rend ainsi la tâche difficile pour avoir de la ressource pour concevoir des rendus 3D du Nothing Phone (2).

Ainsi, Konstantin Milenin semble s’être inspiré du Phone (1) pour son concept, tout en y apportant quelques changements notables. Pour commencer, nous découvrons à l’arrière du Nothing Phone (2) un capteur photo supplémentaire. Il faut dire qu’en se plaçant dans le segment haut de gamme, un téléobjectif est traditionnellement présent pour offrir un zoom optique, soit sans perte de qualité.

Pour l’interface Glyph à l’arrière, elle est assez similaire à celle du Phone (1) à quelques LED de différences. En effet, le concept de Nothing Phone (2) ajoute des LED autour du capteur photo supplémentaire, mais aussi sur les coins inférieurs.

Concernant le châssis, il semble assez similaire avec de l’aluminium brossé sur les côtés. À l’avant, le Nothing Phone (2) ne dévoile pas de caméra selfie. La présence d’une caméra selfie sous l’écran reste bien évidemment une simple supposition et/ou effet de style. En effet, aucune information à ce sujet n’a pour le moment fuité.

Pour finir, il est intéressant de souligner que le PDG de Nothing semble avoir apprécié ce concept. En effet, Carl Pei suit maintenant Konstantin Milenin.

Oh my..😳



Today is definitely a awesome day!🤩

Welcome, @getpeid 👋🏻 pic.twitter.com/OGuAxzitCi — Konstantin Milenin  (@mi_konstantin) February 10, 2023

