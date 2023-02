Honor annonce le Magic 5 Lite, un smartphone avec une très bonne autonomie et un design premium !

Avant le MWC 2023, signant l’arrivée de smartphones premium inédits, Honor est venu dévoiler un tout nouvel appareil : le Magic 5 Lite. Deuxième modèle de la gamme Magic Lite, il se positionne sur le marché du milieu de gamme au niveau de sa fiche technique, tout en proposant un design haut de gamme. Un autre point fort le démarque fortement du côté de l’autonomie, avec la présence d’une grosse batterie.

Commençons les présentations en parlant du gros point fort de l’Honor Magic 5 Lite : l’autonomie. En effet, le smartphone dispose d’une énorme batterie de 5 100 mAh. Tout d’abord, il est important de souligner que cette particularité ne joue en aucun point sur la finesse et la légèreté de ce modèle. Ce dernier profite en effet d’une épaisseur de 7,9 mm pour un poids de 175 g, garantissant ainsi une bonne et agréable prise en main.

Le plus intéressant, c’est qu’Honor annonce que le Magic 5 Lite peut tenir deux jours sans avoir besoin d’être rechargé. La marque explique d’ailleurs que cet exploit est possible grâce à sa technologie d’économie d’énergie intelligente. Il est d’ailleurs précisé que le smartphone peut faire fonctionner YouTube durant 24 heures, YouTube Music pendant 29 heures ou encore TikTok jusqu’à 19 heures sur une seule charge.

Au passage, ce modèle embarque la technologie de charge rapide Honor SuperCharge 40W. Honor annonce qu’elle permet de visionner des vidéos durant plus de 12 heures grâce à seulement 30 minutes de charge. À titre d’information, il est annoncé que la batterie se veut durable, avec une capacité maximale supérieure à 80 % après 1 000 charges, soit plus de 3 ans d’utilisation.

Parlons maintenant des autres belles promesses du Honor Magic 5 Lite. Tout d’abord, ce modèle profite d’un design premium. Nous retrouvons en effet un écran incurvé et un module photo circulaire, propre à cette gamme de smartphones. Au niveau de l’affichage, le smartphone profite d’un écran OLED de 6,67 pouces avec une définition FHD+, un taux de rafraichissement adaptatif de 120 Hz et une luminosité de 800 nits. Un verre renforcé protège bien évidemment la dalle afin de supporter les chocs de la vie quotidienne.

Pour un meilleur confort visuel durant l’utilisation du Honor Magic 5 Lite, le smartphone est certifié anti-lumière bleue TÜV Rheinlaand, venant jaunir l’écran afin de réduire drastiquement la lumière bleue. Nous retrouvons aussi trois modes pour protéger vos yeux : le Modo Confort des yeux, le Mode eBook et le Mode Sombre. Les deux derniers participent également à rallonger l’autonomie du smartphone.

Du côté de la partie photo ,le Honor Magic 5 Lite profite d’un module arrière avec capteur principal de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 5 Mpx pour capturer plus d’éléments et un macro de 2 Mpx pour des plans rapprochés. Pour garantir des photos dans toutes les conditions et tous les scénarios, un mode Cliché nocturne est de la partie. À l’avant, le smartphone dispose d’une caméra selfie de 16 Mpx. Pour la partie vidéo, la marque prône différents modes, comme la capture en 4K, la stabilisation numérique, l’enregistrement en double, l’image incrustée ou encore les basculements selfie/capteur arrière et vue simple/double.

Le Honor Magic 5 Lite embarque une puce 5G performante : la Snapdragon 695 de Qualcomm. Cette dernière est couplée à 6 Go de RAM, mais aussi jusqu’à 5 Go de RAM virtuelle grâce à la technologie Honor RAM Turbo. Le smartphone est livré sous Android 12, et dispose bien évidemment des services de Google. Pour finir, sachez que ce modèle dispose d’un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et de la reconnaissance faciale.

Le Honor Magic 5 Lite sera disponible dès le 21 février en France à un prix de 379,99 euros en version 128 Go.