iOS 16.3.1 est disponible, voici les nouveautés pour votre iPhone

Apple vient de lancer le déploiement d’une toute nouvelle mise à jour mineure sur iPhone : iOS 16.3.1. À travers cette dernière, la firme américaine apporte notamment quelques corrections de bugs (iCloud et Localiser) ; de nouvelles optimisations pour la fonction de détection des accidents des iPhone 14 ; ainsi que la correction d’une importante faille de sécurité.

Vers la fin du mois de janvier 2023, Apple a rendu disponible iOS 16.3. L’occasion pour les possesseurs d’iPhone de profiter de quelques nouveautés, comme de nouveaux fonds d’écran, la prise en charge des clés de sécurité physiques et quelques corrections de bugs.

Nous passons désormais à iOS 16.3.1, en cours de déploiement depuis la soirée du lundi 13 février. Comme toujours, il est possible d’en profiter en accédant aux Réglages de votre iPhone, puis en accédant au menu Général et pour finir la section Mise à jour logicielle. Tous les modèles tournant sous iOS 16, soit à partir de l’iPhone 8, peuvent installer cette nouvelle version.

Au niveau des nouveautés, la mise à jour apporte plusieurs correctifs à certains bugs : un concernant les paramètres iCloud qui pouvaient parfois ne pas répondre ou s’afficher de manière incorrecte si des applications utilisant iCloud ; et un second pouvant empêcher les requêtes Siri pour Localiser de fonctionner. iOS 16.3.1 propose au passage de nouvelles optimisations pour la fonctionnalité de détection des accidents des iPhone 14 et 14 Pro, notamment pour répondre aux déclenchements inopinés (récemment chez les personnes faisant du ski par exemple).

Pour finir, cette nouvelle version d’iOS, mais aussi d’iPad OS 16.3.1, de macOS 13.2.1 et de Safari 13.3.1, vient corriger une importante faille de sécurité (numéro CVE-2023-23529). Pouvant être activement exploitée d’après Apple, cette dernière peut permettre à des hackeurs de générer du code arbitraire sur un terminal sur des sites web malveillants. Cela n’a pas été confirmé pour le moment dans les notes de versions, mais ce correctif pourrait aussi être de la partie avec watchOS 9.3.1 et tvOS 16.3.2.