ChatGPT Plus est disponible en France, voici un bilan de l’abonnement payant !

ChatGPT surfe sur son succès en proposant désormais une formule payante. Nommée ChatGPT Plus, cette offre est maintenant disponible sur le marché français. Dans le cas où vous n’en aviez pas entendu parler avant, voici un petit récapitulatif rapide (avantages et prix), mais aussi la démarche à suivre pour s’abonner.

Il y a quelques jours, nous vous rapportions l’arrivée de ChatGPT Plus aux États-Unis. OpenAI semble désormais prête à exporter son abonnement payant pour utiliser autrement son intelligence artificielle.

En effet, de nombreuses sources ont relayé que l’offre était maintenant accessible dans d’autres pays, et notamment en France. Ainsi, il est possible de s’abonner à ChatGPT Plus depuis le 10 février 2023 au prix de 24 dollars par mois (20 % + la TVA de 20 %).

Grâce à cette formule, les utilisateurs fans de l’intelligence artificielle pourront profiter des avantages suivants : la disponibilité ne tout temps à ChatGPT, même pendant les périodes de forte affluence ; une vitesse de réponse beaucoup plus rapide ; mais aussi l’accès en avant-première à de nouvelles fonctionnalités (pour l’instant inconnues).

Face à ce prix élevé et le peu d’avantages, l’offre devrait convaincre pour le moment peu de personnes, à l’exception des gros utilisateurs. Les choses devraient tout de même devenir plus intéressantes pour ChatGPT Plus quand des fonctions inédites feront leur apparition.

À titre d’information, la manipulation pour s’abonner est très simple : cliquer sur le bouton Upgrade to Plus dans la barre d’option à gauche de l’écran ; sélectionner la mention Upgrade Plan ; et suivre les instructions.

Pour finir, sachez que la version gratuite de ChatGPT est toujours disponible. OpenAI avait d’ailleurs souligné que cela est possible grâce à l’investissement des utilisateurs optant pour l’abonnement Plus.

Il semble bien que #chatgptplus ait été déployer partout simultanément. Plusieurs Tweets provenant de #france, #Belgique, #Israel et plusieurs autres pays. Comme plusieurs, je me suis abonné pour un mois, le temps de voir si la version Pro est utile. — Benoit Descary (@bdescary) February 11, 2023

