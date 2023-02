MacBook Air : lancement du modèle 15 pouces en avril 2023

Un MacBook Air avec un écran plus grand vous intéresse ? Sachez que cela devrait bientôt être une réalité. Un nouveau rapport de l’analyste Ross Young, spécialisé dans le marché des écrans, vient en effet de préciser que les dalles de 15,5 pouces de ce prochain modèle étaient en cours de production. Il présage ainsi un lancement de cet ordinateur ultra-portable Apple durant le mois d’avril 2023.

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous entendons parler d’un MacBook Air avec un écran de 15 pouces, notamment via la bouche de plusieurs analystes et journalistes réputés. Aux dernières nouvelles, Mark Gurman et Ross Young anticipaient que ce nouveau modèle arriverait durant le printemps 2023. La chose semble désormais se confirmer de plus belle.

En effet, Ross Young, spécialiste du marché des écrans, vient de déclarer auprès de ses Super Followers sur Twitter que la production de l’écran de 15,5 pouces dédié au MacBook Air avait débuté. Ainsi, il ajoute que nous pourrions nous attendre à un lancement de cet ordinateur ultra-portable à grand écran durant le mois d’avril 2023.

Depuis le début des rumeurs, peu d’informations ont fuité autour de ce MacBook Air à l’exception de sa nouvelle taille d’écran. Il semble ainsi que le châssis soit hérité du MacBook Air avec puce M2 sorti en 2022. Nous aurions ainsi deux modèles qui cohabiteront (13,6 pouces et 15,5 pouces), comme à la vieille époque avec les variantes de 11 pouces et 13 pouces.

À titre d’information, l’analyste Ming-Chi Kuo avait tout de même précisé l’année dernière que ce nouveau MacBook Air avec écran 15,5 pouces pourrait avoir une nouvelle dénomination, potentiellement juste « MacBook ». Il ajoutait d’ailleurs à cette période que deux variantes existeraient : une avec puce M2 et une autre avec M2 Pro.

