MacBook Air : un modèle avec puce M3 pour fin 2023

De nouvelles informations viennent de tomber autour du prochain modèle de MacBook Air. En effet, un nouveau rapport de DigiTimes mentionne l’arrivée d’une version avec puce M3 de l’ultra-portable au deuxième semestre 2023. Pour rappel, cette génération devrait profiter d’un processeur gravé plus finement (3 nm), ce qui devrait être signe de meilleure autonomie et des performances revues à la hausse.

Jusqu’alors, les puces Apple M1 et M2 sont gravées en 5 nm. Le passage au 3 nm ne devrait cependant pas tarder. En effet, de précédents rapports ont mentionné que le fondeur TSMC avait commencé à produire des puces de cette finesse depuis la fin du mois de décembre 2022.

Le plus intéressant dans l’histoire, c’est qu’Apple est l’une des premières entreprises à pouvoir en profiter. Les rumeurs mentionnent d’ailleurs que la puce A17 des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Ultra serait gravée en 3 nm. Du côté des ordinateurs, il faudrait attendre la puce M3. Le premier servi pourrait d’ailleurs être le MacBook Air.

Dans un récent rapport, DigiTimes explique d’ailleurs que la gravure en 3 nm permettrait à Apple de proposer de meilleures performances et une efficience énergétique améliorée (et donc une meilleure autonomie) aux ordinateurs sous puces M3 par rapport aux M1 et M2 gravées en 5 nm.

Le média déclare au passage que « la chaîne d’approvisionnement se concentre davantage sur le MacBook Air, plus abordable ». DigiTimes avance même qu’un nouveau modèle arriverait durant la seconde moitié de l’année 2023, avec « un processeur 3 nm ». Le site base ses informations sur des sources industrielles.

Comme d’habitude, il faut prendre ces informations avec des pincettes. Aux dernières nouvelles, le spécialiste des écrans Ross Young mentionnait le lancement d’un nouveau MacBook Air doté d’une dalle de 15 pouces pour le premier semestre 2023.

