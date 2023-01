Comment devenir développeur web cette année ?

Dans le contexte de la Révolution Numérique, le développement web est devenu un métier indispensable, très recherché et attire de plus en plus de monde. Mais les offres de formations sont nombreuses et très variées : il n’est pas toujours facile de s’y retrouver lorsque l’on cherche à se former, surtout lorsqu’on a des contraintes de temps et qu’on veut devenir développeur web rapidement. Retrouvez dans cet article tous nos conseils pour devenir développeur web en 2023 :

Développeur web : un métier porteur en 2023

Depuis déjà quelques années, la révolution numérique impacte tous les secteurs d’activité. Dans ce contexte, les domaines du numérique et du digital sont en plein essor, et attirent de plus en plus de monde. Le métier de développeur web est central et même indispensable pour tout organisme, entreprise ou association qui ne veut pas passer à côté du virage numérique.

Les développeurs web travaillent sur la création et la mise à jour de sites internet, le codage d’applications en ligne, l’analyse des fonctionnalités de logiciels, mais aussi l’établissement de documents techniques comme des cahiers des charges ou encore la formation et le conseil auprès de clients. Ils peuvent travailler directement pour un organisme, lorsqu’il est assez important pour avoir sa propre équipe de développement web, ou pour une entreprise de conseil qui vend ses services aux structures demandeuses.

Les compétences très transversales du développeur web en font un des métiers les plus recherchés, parce que nécessaire partout.

Quelle formation choisir pour devenir développement web ?

Le meilleur moyen de se former aux bases du développement web rapidement est de trouver une formation courte spécialisée et professionnalisante. Plusieurs organismes proposent de telles formations qui, réalisables en quelques mois, offrent un gain de temps considérable en comparaison des cursus universitaires classiques.

À l’inverse, pour devenir développeur web, certains choisissent de passer un master en informatique ou un diplôme d’ingénieur, mais pour cela, il faut faire 5 années d’études supérieures. Les BTS, licences et licences professionnelles avec une forte spécialisation sur l’informatique et le numérique permettent aussi, après deux ou trois années d’études, de devenir développeur web.

Les (autres) avantages de formations privées

Portées par des professionnels du développement web, les formations privées permettent d’acquérir des compétences concrètes et utilisables dès la fin de la formation. À l’université, les maquettes de cours sont souvent axées sur des connaissances très théoriques et assez peu sur le côté pratique : les étudiants ne sont pas toujours aptes à exercer leur métier dès la sortie des études supérieures. Enfin, la simplicité et l’accessibilité de la partie administrative sont un vrai plus face à la complexité des procédures administratives universitaires, qui peuvent représenter un frein pour certains.

De nombreux organismes proposent des formations, parfois assez différentes les unes des autres, pour devenir développeur web. Voici les critères à prendre en compte lors du choix de votre formation :

La durée : si certaines formations sont réalisables en quelques mois et représentent un réel avantage en comparaison des cursus universitaires, d’autres demandent plus de temps.

Les prérequis : si beaucoup de formations s’adressent à des débutants, quelques-unes sont réservées à des personnes ayant déjà exercé le métier de développeur.

La complétude : les entreprises et organismes dans lesquels vous serez amené à travailler en tant que développeur web ont chacun leurs préférences. Il faut s’assurer que la formation choisie soit complète avec plusieurs langages de programmation, mais aussi des projets plus complets et transversaux qui offrent d’autres opportunités d’apprentissage que des cours classiques.

Le prix : les prix peuvent être assez variables d’une formation à l’autre, mais il est souvent possible de toucher une aide financière de l’État, et d’être accompagné dans son projet professionnel. Les formations incluent parfois un soutien administratif qui facilite la recherche d’aides financières.

L’accessibilité : les formations réalisables en ligne (avec des interventions en visioconférence par exemple) sont bien plus accessibles que les formations avec obligation de présence basées à l’autre bout du pays.

La professionnalisation : on l’a vu, le type de formations qui nous intéresse est porté par des professionnels du métier, ce qui assure déjà un certain niveau de professionnalisation dans l’apprentissage.

Les autres débouchés : si vous souhaitez en apprendre plus avant de chercher un nouveau travail, il est intéressant de vérifier si l’organisme de formation choisi propose des formations complémentaires.

Le développement web et les autres métiers du digital

Les métiers du numérique et du digital ne concernent pas seulement le développement web, bien qu’il soit l’un des plus emblématiques et des plus recherchés. Avec la Révolution Numérique, une grande variété de métiers a vu le jour et le secteur s’est structuré autour de nouveaux enjeux. Le secteur, en perpétuelle évolution, est une source de sécurité pour les employés du digital : il a par exemple très bien résisté à la crise sanitaire liée à la Covid-19.