3 conseils pour se protéger contre les sites web malveillants

En étant de plus en plus connecté, on s’expose à outrance à différents sites web plus ou moins fiables. Bien évidemment, on ne peut pas adopter une posture toujours impeccable en visitant autant le web. C’est pourquoi certaines pratiques sont à prodiguer afin de se protéger contre les sites web malveillants.

Se protéger contre les sites web malveillants – Nos conseils

Suivre les conseils de son navigateur web

À force d’utiliser votre navigateur web, vous ne vous doutez surement pas que celui-ci vous protège déjà. En effet, celui-ci dispose déjà de technologies permettant de filtrer et bloquer les sites internet. Google Chrome et Mozilla Firefox s’équipent de Google SafeBrowsing pendant qu’Internet Explorer et Microsoft Edge utilisent SmartScreen. Pour faire simple, lorsque vous accédez à un site malveillant, ces navigateurs vont afficher une page web rouge vous informant que le site web n’est pas sécurisé. Vous pouvez ensuite à vos risques et périls continuer votre navigation sur ce site ou aller voir ailleurs. Il est donc important de prendre en compte ses recommandations afin de se protéger efficacement. On vous conseille tout de même d’être de base très vigilant quand vous cliquez sur un site web. Une adresse suspecte est souvent détectable.

Crédit photo : Oraclic

Installer une extension pour identifier les sites malveillants

Les extensions sont quant à elles un bon complément à la technologie de protection intégrée au navigateur. On vous en conseille deux gratuites :

WOT (Web Of Trust) : cette extension vous permet d’avoir un indicateur de couleur en face de vos résultats de recherche. Vers : le site est sur / Orange : suspect / Rouge : non sûr / Gris : statut inconnu. Une façon simple de ne pas cliquer sur un site malveillant.

Malwarebytes Browser Guard : cette petite extension vous permet d’être protégé contre les sites malveillants (malwares). Petit bonus, elle bloque aussi les trackers, PUPs et publicités.

Protéger son ordinateur avec un antivirus

Bien évidemment, être vigilant, utiliser un navigateur sécurisé ainsi que des extensions sont de bonnes pratiques. Cependant, cela peut ne pas être suffisant pour vous protéger complètement des sites web malveillants. Les antivirus disposent aujourd’hui tous d’un bouclier web permettant de protéger votre navigation. Son objectif, identifier et bloquer les menaces rapidement et efficacement. On retrouve notamment cette protection web dans les solutions antivirus Intego que nous vous présentons la semaine dernière.

