Animal Crossing New Horizons, les nouveaux insectes et poissons de juin

Tous les mois, un roulement de poissons et d’insectes s’effectue dans Animal Crossing New Horizons. On voit ainsi partir quelques espèces pour en voir arriver de nouvelles. Afin de vous aider à compléter votre collection personnelle ou celle de Thibou, nous avons répertorié toutes les évolutions du bestiaire du mois de juin. Découvrez ainsi dans notre article les animaux qui nous quittent, les nouveaux arrivants et ceux qui ont encore quelques jours devant eux avant de disparaitre de l’hémisphère nord.

Animal Crossing New Horizons – Les insectes et poissons du mois de juin

👋 Les départs du mois de mai

Qui dit nouveau mois, dit nouveaux départs. En effet, certaines espèces changent d’horizons avec le passage d’un mois à l’autre. En juin, on sera tout d’abord heureux de vous annoncer le départ de la Taupe-Grillon (et surtout son chant…), du très lucratif Poisson Ruban (9 000 clochettes), de la Truite dorée ainsi que la Loche d’étang.

Taupe-grillon – Poisson ruban – Truite dorée – Loche d’étang

🦋 Les nouveaux insectes du mois de juin

Six nouveaux insectes font leur apparition dans la faune et la flore d’Animal Crossing New Horizons. Ainsi, les nouveaux spécimens de juin sont le Pseudotorynorrhina, le Lucane copris irisé, la Luciole, le Moustique, le Scarabée Goliath et le Morpho Bleu.

On peut donc en conclure le retour des îles à Morpho Bleu. Une façon très lucrative de remplir son sac à clochettes (valeur du spécimen 4 000 clochettes). Le Scarabée Goliath est la nouvelle espèce la plus rentable de ce mois avec un prix de rachat à 8 000 clochettes.

Pseudotorynorrhina – Lucane copris irisé – Luciole – Moustique – Scarabée Goliath – Morpho Bleu

🐟 Les poissons de juin

Fonds marins et eau douce des rivières alentour apporteront 14 nouveaux poissons à Animal Crossing New Horizons. Dites bonjour au Grand requin blanc, la Murène ruban bleue, le Requin–scie, le Rémora rayé, le Requin–marteau, la Tête–de–serpent, le Requin–baleine, l’Arowana, le Tilapia, l’Arapaïma, le Piranha, le Dorado, le Bichir et le Gar. Les eaux ne vont donc plus être très sûres avec l’arrivée de quatre espèces de requin et du Piranha.

Les deux frères Nook pourront vous racheter une grande partie de ces poiscailles à prix d’or. En effet, huit spécimens sont très rares (Arapaïma, Arowana, Dorado, Gar, Grand requin blanc, Requin marteau, Requin Scie, Requin balène) et vous rapporteront entre 6 000 et 15 000 clochettes. Le Tilapia et la Murène ruban bleue seront les poissons les plus courants et donc les moins rentables (800 et 600 clochettes).

Grand requin blanc – Murène ruban bleue – Requin scie – Rémora rayé – Requin marteau – Tête de serpent – Requin baleine

Arowana – Tilapia – Arapaïma – Piranha – Dorado – Bichir – Gar

⏳ Dernier mois pour ces animaux dans Animal Crossing New Horizons

En vue de leur disparition après le mois de juin, nous vous conseillons de vous concentrer fortement sur la pêche et la chasse de quatre êtres vivants. Côté poissons, l’Ombre et le Saumon masou migreront vers de nouvelles eaux. Les insectes Papilio bianor, Piéride de la rave, Luciole, Mormolyce, Mille pattes, Coccinelle, Cloporte et Citrin s’envoleront quant à eux vers d’autres cieux après ce premier mois d’été.

Papilio bianor – Piéride de la rave – Luciole – Mormolyce – Mille pattes

Coccinelle – Cloporte – Citrin – Omble – Saumon masou

Plus d’informations sur les lieux et heures d’apparition ainsi que le prix des espèces, rendez-vous sur AC Online.

