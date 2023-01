Galaxy S23 : une puce Snapdragon 8 Gen 2 plus puissante et un stockage ultra-rapide

Les Galaxy S23 continuent d’être au centre des rumeurs. De nouveaux rapports viennent de parler de la configuration des prochains smartphones haut de gamme signés Samsung. Nous apprenons en effet la présence d’une puce Snapdragon 8 Gen 2 plus puissante pour ces modèles, mais aussi de la RAM et du stockage interne plus rapide que sur les Galaxy S22.

En cette année 2023, Samsung revoit totalement sa stratégie au niveau du processeur de ses smartphones haut de gamme.

Alors que certains marchés avaient droit à des puces différentes, tout le monde devrait maintenant être logé à la même ancienne avec les Galaxy S23 : la Snapdragon 8 Gen 2. En novembre, nous découvrions même via un benchmark effectué sur Geekbench que les smartphones auraient droit à une version optimisée du Snapdragon 8 Gen 2.

Un récent article de 9to5Google va d’ailleurs dans ce sens. Le célèbre site souligne en effet avoir pu consulter des documents au sujet des Galaxy S23 mentionnant la présence d’une puce « Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy ». Il est d’ailleurs précisé que la fréquence d’horloge maximale de la puce monterait à 3,36 GHz (contre 3,2 GHz sur la puce de base), soit la même que celle dégotée dans le test de performance Geekbench.

En plus de cette information, SamMobile est venu partager des détails intéressants concernant la RAM et le stockage interne. Le site relaye en effet deux faits intéressants partagés par le leaker IceUniverse. Nous apprenons ainsi que les Galaxy S23 profiteront de RAM en LPDDR5X et de stockage interne en UFS 4.0. Pour faire simple, la RAM est 33 % plus rapide et le stockage deux fois plus que les Galaxy S22.

Pour rappel, voici les configurations des Galaxy S23 :

Galaxy S23: 8/128 Go et 8/256 Go ;

8/128 Go et 8/256 Go ; Galaxy S23+: 8/256 Go et 8/512 Go ;

8/256 Go et 8/512 Go ; Galaxy S23 Ultra: 8/256 Go, 12/512 Go et 12 Go/1 To.

Samsung Galaxy S23 series

LPDDR5✘ LPDDR5X✔

