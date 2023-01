Apple développe un écran connecté pour gérer les appareils domotiques

Apple compte sérieusement se lancer dans le monde de la domotique en cette année 2023. Un nouveau rapport de Bloomberg mentionne d’ailleurs que la firme à la pomme développerait un écran connecté permettant de gérer les différents objets de son réseau HomeKit ou encore passer des appels FaceTime. En plus de cela, un modèle intégrant une Apple TV et un HomePod serait toujours en cours de développement.

Après le retour du HomePod, prenant notamment en charge la norme Matter, Apple compterait se tourner vers la domotique avec de nouveaux produits.

Dans un nouveau rapport de Bloomberg, bien évidemment rédigé par le célèbre Mark Gurman, nous apprenons que l’entreprise américaine envisage de proposer un écran connecté. Se rapprochant du Google Nest Hub ou encore de l’Amazon Echo Show, ce produit serait un iPad abordable orienté sur la gestion des appareils connectés.

Pour faire simple, il permettrait de gérer les produits connectés à son réseau HomeKit. Pour se fixer, il serait commercialisé avec un aimant. Les utilisateurs pourraient ainsi l’accrocher à une zone spécifique dans leur habitation (mur du salon ou de l’entrée par exemple). En plus de cela, Mark Gurman mentionne que le produit permettrait de passer des appels FaceTime. Nous apprenons aussi qu’Apple réfléchirait à proposer un écran connecté de grande taille.

Dans la suite de son rapport, le journaliste explique qu’Apple travaille toujours sur un produit combinant une Apple TV, un HomePod et une caméra FaceTime était toujours en cours de développement. Même si son lancement était envisagé pour 2023, il ne faudrait pas trop s’attendre à le voir arriver cette année, mais plutôt en 2024.

Pour finir, Mark Gurman explique qu’une nouvelle génération d’Apple TV arriverait l’année prochaine. Cette dernière aurait l’avantage d’avoir une puce plus puissante. Cependant, cela ne lui permettrait toujours pas de pouvoir proposer de supporter la 8K. Un fait étonnant lorsqu’on sait que le Mac mini M2 Pro et les MacBook Pro M2 Pro et M2 Max peuvent le faire.