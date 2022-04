HomePod : un modèle intégrant une Apple TV et une caméra toujours au programme

Le HomePod devrait bientôt connaitre une évolution conséquente. En effet, le journaliste Mark Gurman de chez Bloomberg est venu révéler qu’un modèle équipé de fonctionnalités propre à l’Apple TV et d’une caméra FaceTime serait toujours en cours de développement chez la firme à la pomme.

Un HomePod survitaminé en approche !

Comme tous les dimanches, Mark Gurman a partagé une nouvelle newsletter Power On. Dans la FAQ de cette dernière, il est venu répondre à la question suivante : « Pensez-vous qu’un nouveau HomePod ou un nouvel appareil pour la maison est toujours prévu ? ». Cette interrogation fait directement référence à une précédente rumeur lancée en avril 2021 par le journaliste de chez Bloomberg. À cette période, il soulignait précisément qu’une Apple TV munie d’une enceinte et d’une webcam intégrée était en cours de développement.

Un an plus tard, Mark Gurman maintient cette affirmation en déclarant : « Je pense absolument qu’un nouveau HomePod est à venir – plus précisément, un appareil qui combine un HomePod, une Apple TV et une caméra FaceTime ». Il estime cependant qu’un nouveau grand HomePod ne serait pas en cours de développement chez Apple. Cependant, il souligne qu’un nouveau HomePod mini serait « peut-être » à venir. Pour terminer, le journaliste de chez Bloomberg conclut que le produit combinant HomePod, Apple TV et caméra FaceTime « sera probablement au centre de l’approche d’Apple, avec des HomePod mini présents dans toute la maison ».

À titre d’information, le précédent rapport de Mark Gurman datant de 2021 pointait du doigt le travail d’Apple sur un produit incluant des fonctionnalités du boitier Apple TV, comme la consommation de contenus vidéos et de jeux, mais aussi la présence de haut-parleurs intelligents pour lire de la musique et utiliser l’assistant personnel Siri. Une commercialisation d’un tel produit est ainsi toujours au programme, ce qui promet un produit plus versatile que l’Apple TV avec des fonctionnalités audio.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article Apple TV 4K 2021 : plus de puissance et une nouvelle télécommande !