Apple TV : le boitier s’équiperait prochainement d’un HomePod et d’une webcam

L’Apple TV devrait dans les années à venir connaitre de grands changements selon de nouvelles informations. D’après Bloomberg, la firme de Cupertino prévoirait de créer un boitier tout-en-un avec notamment un HomePod, mais aussi une webcam. Le produit permettrait ainsi d’être multi-usages afin de s’adapter à des utilisations différentes et dans l’ère du temps.

En 2017, la firme à la pomme présentait son tout nouveau modèle d’Apple TV. Quatre ans plus tard, Apple serait en train de travailler sur un boitier plus polyvalent doté de nouvelles fonctionnalités inédites selon le média Bloomberg.

Un retour audacieux pour l’Apple TV ?

Après avoir lancé plusieurs nouveaux services durant les dernières années, Apple Arcade, Apple TV+ ou encore Apple Fitness, la firme de Cupertino souhaiterait rafraichir son boitier TV. Selon Bloomberg, la société reviendrait en effet avec plusieurs nouveautés alléchantes dès cette année. Mark Gurman explique ainsi à travers un article qu’une future Apple TV arborerait tout d’abord une enceinte. Le dispositif se transformerait ainsi en sorte de HomePod Mini afin de diffuser le son de différents contenus, mais aussi de faire office d’assistant personnel grâce à Siri. Apple irait même encore plus loin en implémentant une webcam à l’Apple TV. Ainsi, les consommateurs pourraient facilement passer des appels en visioconférence tout en étant confortablement installés dans leur salon.

Cependant, le produit présenté par Bloomberg ne serait pas prêt d’être commercialisé. En effet, les informations mentionnées concerneraient un produit étant au début de sa phase de développement chez Apple. Il faudra donc s’attendre pour le moment à un modèle plus classique pour 2021 avec probablement un meilleur stockage et une puce plus performante. Une nouvelle télécommande serait aussi de la partie d’après les dernières rumeurs.

Pour patienter, sachez qu’Apple devrait normalement tenir une keynote le 20 avril 2021 afin de présenter de nouveaux produits. Nous pourrions découvrir à travers cet évènement de nouveaux iPad (dont un iPad Pro avec écran mini-LED), les AirTags, un iMac avec puce Apple Silicon M1 ou encore notre très chère Apple TV 2021.