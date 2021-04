Siri dévoile la date de la prochaine keynote Apple

On en connait certain qui sont très impatient de suivre une nouvelle keynote Apple. En effet, plusieurs utilisateurs ont réussi à tirer les vers du nez à Siri. L’assistant vocal vient ainsi de révéler que la marque à la pomme tiendra un événement le mardi 20 avril 2021.

Habitué à faire des conférences à la fin du premier trimestre, Apple a abandonné sa coutume durant l’année 2020, mais aussi 2021. Dévoilant des produits en catimini à la place, la firme de Cupertino serait de retour dans une semaine jour pour jour.

Apple est de retour avec une keynote le 20 avril

MacRumors vient de dévoiler une petite indiscrétion de Siri. En effet, lorsqu’on demande à l’assistant vocal d’Apple « Quand aura lieu le prochain événement Apple », ce dernier répond « L’événement spécial aura lieu le mardi 20 avril à Apple Park à Cupertino, en Californie. Vous pouvez obtenir tous les détails sur Apple.com ». Le site précise que Siri est assez capricieuse et n’annonce pas dans tous les cas cette information. Il arrive en effet que l’assistant vocal vous renvoie tout simple sur le site web d’Apple pour vous informer des événements à venir.

Étant donné que le monde est toujours sous le joug de la crise sanitaire, la keynote d’Apple devrait comme depuis plus d’un an être un événement préenregistré directement diffusé en direct sur le site d’Apple et la chaîne YouTube de l’entreprise, avec uniquement la présence de cadres de l’entreprise afin de dévoiler les nouveautés à venir. Parmi ces dernières, nous devrions principalement retrouver un iPad Pro de 12,9 pouces disposant d’une dalle compatible avec la technologie mini-LED. Nous devrions aussi voir arriver les AirTags, des petits trackers permettant de trouver rapidement des objets.

Si Siri n’a pas menti sur l’arrivée de cette keynote, nous devrions voir rapidement voir arriver des invitations presse. En effet, l’entreprise les envoie généralement une semaine avant l’événement. Nous serons donc fixés avant la fin de la journée.

