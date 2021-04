OnePlus organise un concours photo : des voyages et des OnePlus 9 Pro à gagner !

Après l’annonce des nouveaux smartphones ghaut de gamme de la marque, OnePlus organise un concours du 2 au 29 avril 2021. TrueColors est un concours photo avec lequel vous pourriez remporter un voyage à l’autre bout du monde, ou un OnePlus 9 Pro. Pour cela, il vous suffit de partager vos meilleurs clichés !

TrueColors, un concours photo sur Instagram



Pour célébrer le lancement des smartphones OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro, OnePlus organise un grand concours photo dans le monde entier, sous le nom (et hashtag) TrueColors, durant tout le mois d’avril. Ce concours est destiné aux amateurs comme aux passionnés de photographie. Il se déroule sur Instagram, plus spécifiquement sur le compte @OnePlus_FR pour les francophones.

A travers cette campagne, OnePlus veut pousser les internautes à montrer les vraies couleurs de leur pays, au-delà des clichés. Ce travail du réalisme et des « vraies couleurs » se retrouve dans le partenariat formé entre OnePlus et le fabricant d’appareils photo Hasselblad. En effet, Hasselblad, dont les caméras ont capturé les premiers pas de l’Homme sur la Lune, possède un grand savoir-faire dans la colorimétrie de ses photos, avec des couleurs à la fois riches et naturelles.

Le concours se déroule de façon très simple, uniquement sur Instagram. Les utilisateurs doivent poster des photos des « true colors » de leur pays, en ajoutant les hashtags TrueColors et TrueColorsFrance.

Chaque vendredi, un thème est donné. Jonathan Bertin, le photographe partenaire de OnePlus en France, sélectionne chaque semaine la meilleure photo française. Elle sera ensuite présentée à Julius Hirtzberger, photographe Hasselblad renommé. Julius choisira enfin parmi les sélections des différents pays européens sa photo préférée.

True Love, par Jonathan Bertin

OnePlus 9 Pro, Jonathan Bertin

La France a remporté le premier concours, True Attitude, avec ce post. Le 2ème concours est True Love, le 3e (lancé ce vendredi) sera True Freedom.

Des OnePlus 9 Pro et des voyages et à gagner

Les gagnants qui auront capturé la plus belle photo en fonction des différents thèmes imposés lors du concours TrueColors, remporteront un smartphone OnePlus 9 Pro. Puisqu’il y a 4 thèmes, 4 téléphones seront à gagner.

Mais ce n’est pas tout, chaque participant qui aura utilisé les hashtags TrueColors et/ou TrueColors+Country (TrueColorsFrance, pour nous) participera automatiquement à un tirage au sort. Avec ce second concours, vous pouvez prétendre à un des 6 voyages mis en jeu, chacun sur un continent différent.

Enfin, chaque personne peut participer plusieurs fois au concours à condition de poster des photos différentes. Si vous êtes inspirés, vous pouvez donc participer durant les 4 semaines du concours. Vous quadruplez ainsi vos chances de victoire !

Envie d’en savoir plus sur les smartphones OnePlus ? Découvrez les OnePlus 9 et 9 Pro, les prochains flagships killers !